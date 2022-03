Día mundial de lucha contra la tuberculosis

Cada año, el 24 de marzo, se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis (TB) para concientizar a la población sobre las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la TB, y para intensificar los esfuerzos para acabar con esta epidemia mundial.

La fecha conmemora el día que el Dr. Robert Koch anunció que había descubierto la bacteria que causa la TB en 1882, lo que abrió el camino hacia el diagnóstico y la cura de esta enfermedad.

La TB sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más mortales del mundo. Cada día en el mundo, más de 4.000 personas pierden la vida a causa de la TB y cerca de 30.000 enferman de esta enfermedad prevenible y curable. En las Américas, cada día mueren más de 70 personas y cerca de 800 enferman por esta enfermedad. Se estima que en 2020 había 18.300 niños con TB en las Américas, la mitad de ellos menores de 5 años.

A pesar del progreso actual en el control de la TB, esta enfermedad continúa siendo un gran problema mundial de salud pública, estimándose cerca de 9 millones de casos nuevos por año, pero detectándose sólo cerca de 6 millones de casos en los países, por lo que el llamado actual es a encontrar los casos perdidos y tratarlos adecuadamente, principalmente en grandes ciudades y poblaciones vulnerables.

La TB es causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Estas bacterias por lo general afectan a los pulmones, pero también pueden afectar otras partes del cuerpo, como los ganglios linfáticos, los riñones, la columna vertebral y el cerebro. No todas las personas infectadas por las bacterias de la tuberculosis se enferman. Por eso, existen dos afecciones relacionadas con la TB: la infección de TB latente y la enfermedad de tuberculosis. Si no se trata adecuadamente, la enfermedad de tuberculosis puede ser mortal.

Las bacterias de la TB se transmiten de una persona a otra por el aire. Estas bacterias se liberan al aire cuando una persona con enfermedad de tuberculosis de los pulmones o de la garganta tose, estornuda, habla o canta. Las personas que se encuentren cerca pueden inhalar estas bacterias e infectarse. La enfermedad de tuberculosis en los pulmones o la garganta puede ser contagiosa. Esto significa que las bacterias pueden transmitirse a otras personas. Por lo general, la TB que afecta otras partes del cuerpo no es contagiosa.

Las personas con enfermedad de TB tienen más probabilidades de transmitírsela a las personas con las que pasan tiempo todos los días. Esto incluye a familiares, amigos y compañeros de trabajo o de escuela.

Teniendo en cuenta que en esa fecha en Argentina se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el Ministerio de Salud de la Nación ha decidido realizar «la Semana de la Tuberculosis», invitando a todos los programas provinciales, regionales y organizaciones de la sociedad civil que luchan contra esta enfermedad a desarrollar actividades alusivas que contribuyan a generar una mayor visibilidad de esta problemática.

El lema del Día Mundial de la Tuberculosis, 2022 es «Invirtamos en poner fin a la TB. Salvemos vidas». Esta consigna evidencia la necesidad urgente de invertir recursos para intensificar la lucha contra la TB y lograr los compromisos asumidos por los líderes mundiales para erradicar esta enfermedad.

Dr. Federico R. Simioli Médico Infectólogo M.N. 134255 M.P. 551400

