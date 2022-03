La artista «tatamandarina» expone una muestra en el Almacén Cultural

Una de las artistas visuales más sensibles de la ciudad vuelve a exponer su colección “Me gusta cuando no callas”, reencontrándose con el público que asiste a muestras.

Ella es Tatamandarina, y en este caso fue convocada por la Cooperativa Eléctrica para llevar su reconocida muestra en el mes de la mujer,

“Me gustan mujeres cuando no callamos y hablamos con nuestra propia voz, siendo bocas diciendo lo prohibido. Me gustan las mujeres cuando entre todas construimos sororidad con amor y alegre rebeldía”, es el prólogo de esta nueva exposición con cuadros en donde el trazo y el color latinoamericano de Tatamandarina serán los protagonistas.

Esta muestra se mantendrá en cartel hasta el 15 de abril, y acompañando a Tatamandarina estará Nacho Kamalote con visuales. También habrá murga en vivo.

TATAMANDARINA

Desde que comenzó a pintar nunca le gustó ver su nombre en la firma de las obras; por eso decidió apodarse “Tata”, porque así la llamaba su hermano cuando estaba aprendiendo a hablar. Y “Mandarina” como de apellido, evocando la decisión del ilustrador “Ciruelo”.

A Daniela Canale siempre le interesó la mitología, las raíces africanas, las leyendas que tienen que ver con la tierra, con el sentimiento de pertenencia a un lugar, el universo simbólico de los pueblos originarios y el misterio de las tradiciones populares. Y en esta perspectiva encontró a la mujer como poseedora de una fuerza ancestral que permite el milagro de la vida.

Luego de dos años intensos de pandemia, y en donde no paró de crear obras y realizar trabajos de muralismo, su especialidad, la artista local regresa a los salones de exposiciones.

Lo que sí paró para ella fueron los viajes, de hecho una de sus últimas grandes expediciones internacionales fue a Colombia para participar del 2do. Encuentro Internacional de Muralismo y Arte Público que se llevó a cabo en las ciudades de Pamplona y Chinácota, a finales del 2017.

Daniela Canale, «Tatamandarina».

