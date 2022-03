Entregaron libros a alumnos de la Escuela Primaria Nº 27

Autoridades del Ministerio de Educación de la Nación se acercaron a la Escuela Primaria 27, del barrio de Villa Carmencita, para realizar la entrega de cientos de manuales y libros de matemática y prácticas del lenguaje.

Si bien se esperaba la visita del ministro Jaime Perczyk, sólo lo hicieron dos funcionarios de la cartera, la secretaria de Educación de la Nación, Silvina Gvirtz y el ex titular del área de Educación de Zárate y Campana, Mauro Di María, quien desde mediados del año pasado se desempeña como subsecretario de Gestión Educativa y Calidad de la cartera educativa nacional.

“La idea de este programa es desarrollar una política pública inclusiva que beneficiará a millones de alumnos y alumnas del país y, en particular, alcanzará a todas las escuelas primarias públicas y privadas de cuota cero, y privadas de oferta única de Zárate y Lima”, destacó el funcionario nacional.

En tanto la secretaria de Educación, Silvina Gvirtz aclaró que cada alumno podrá llevarse el libro a su casa y, luego del año escolar, devolverlo al colegio para que siga rotando con otros chicos.

Finalmente la comunidad educativa agradeció la presencia de autoridades provinciales y nacionales y la elección de su colegio para hacer la entrega simbólica de estos libros que serán repartidos para todos los colegios de Zárate y Lima.

También se hicieron presentes funcionarios municipales, consejeros escolares, funcionarios de la Jefatura de Inspección Distrital y otros inspectores areales del Partido.

LIBROS PARA APRENDER

Un camión furgón se detuvo en la escuela 27 de Villa Carmencita minutos antes de las 11 y como la llegada de los funcionarios fue puntual, pudieron ver cómo toda la comunidad educativa ayudó a bajar del camión los libros que fueron depositados en el escenario del SUM del colegio y de allí repartidos a toda la población escolar.

Esta iniciativa se inscribe en el marco de una política nacional que busca cumplir con el derecho a la educación y garantizar el acceso universal a libros esenciales para el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes.

La selección de los títulos es realizada por especialistas que son designados por las máximas autoridades educativas de las 24 jurisdicciones, en un proceso federal y transparente que permite que cada una evalúe de acuerdo con sus necesidades.

Los libros de texto y literarios que cada estudiante ingrese a sus hogares colaborarán en la relación entre la escuela y la familia, facilitarán el seguimiento de las actividades escolares y permitirán construir lectores críticos, que amplíen sus universos y estimulen su imaginación.

Durante el comienzo del ciclo lectivo 2022, se entregarán libros escolares en propiedad a cada estudiante de escuelas de gestión estatal y gestión privada con cuota cero y oferta única. También recibirán libros los Institutos de Formación Docente para la Educación Primaria, de gestión estatal. De esta manera los futuros educadores se familiarizan con las herramientas que utilizarán en su práctica profesional.

En Primer Ciclo, estudiantes y docentes recibirán un libro de lengua y otro de matemática, o un manual con las cuatro áreas del conocimiento, según la selección jurisdiccional. En Segundo Ciclo recibirán uno de lengua y otro de matemática que los acompañará a lo largo del ciclo lectivo y luego quedará para ellos.

En 2022 se entregarán 8.247.321 de libros con 156 títulos diferentes que llegarán a más de 4 millones de estudiantes con una inversión de $6.180.005.655.

El proceso de selección de libros cuenta con dos instancias: la Comisión Asesora Nacional (CAN), conformada por especialistas de las 24 jurisdicciones, que realiza las recomendaciones de los títulos, y la Comisión Asesora Provincial (CAP), conformada en cada jurisdicción, que selecciona una serie de títulos entre los recomendados. Además de fortalecer el sistema educativo, esta política de distribución de libros permite el desarrollo de trabajadoras y trabajadores en la industria editorial.

ENTREGA DE NETBOOKS

Por su parte, Di María confirmó que llegarán las netbooks en el marco del relanzamiento del programa “Conectar Igualdad 2022”.

La secretaria de Educación de la Nación, Silvina Gvirtz, encabezó la entrega de libros.

