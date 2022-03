Disponen cambios en la recolección de residuos por el próximo feriado

Por el Feriado Nacional del próximo día sábado 2 de Abril, la empresa ENTRE que tiene a cargo el servicio en el Partido de Zárate, informó que se aplicarán cambios en el cronograma habitual de recolección de residuos en algunas zonas de la ciudad.

LOS CAMBIOS

• Recolección de residuos diaria nocturna de domingos a viernes: NO sacar las bolsas el día viernes 1ro. de Abril. El servicio volverá a la normalidad el día domingo 3 de Abril las 20:30 hs.

• Recolección de residuos diaria diurna de lunes a sábado: NO sacar las bolsas el día sábado 2 de Abril. El servicio volverá a la normalidad el día lunes 4 de Abril a partir de las 5:00 hs.

• Recolección de residuos diurna los días martes, jueves y sábados: NO sacar las bolsas el día sábado 2 de Abril. El servicio volverá a la normalidad el día martes 5 de Abril a partir de las 5:00 hs.

En tanto, informaron que no se verán afectados los vecinos que tienen el servicio de recolección de residuos diurna los días lunes, miércoles y viernes.

La empresa ENTRE está ubicada en colectora Oeste Km. 88 de la Ruta Nacional Nº 9. Tel.: 54-3487-501020, Correo electrónico: [email protected]

