Entregaron subsidio para que alumnos abonen el transporte

A comienzos de esta semana desde el Ejecutivo Municipal realizaron la entrega del cheque en concepto de subsidio al transporte para los alumnos de la Escuela Secundaria Agraria Nro. 1 de paraje El Tatú. Si bien es una buena noticia de cara a la solución del problema que atraviesan muchas familias, la situación no se encuentra resuelta dado que surgieron diferencias con respecto a cómo se administrará ese dinero.

En diálogo con este medio, el secretario de Desarrollo Humano, Darío Raffo, explicó semanas atrás que a partir de reuniones con las familias que llevaban adelante el reclamo, se dispuso otorgar un subsidio de 200 mil pesos a la cooperadora escolar para que acompañe a los transportistas y así reducir el precio del pasaje. Además, el funcionario afirmó que surgió la posibilidad de avanzar con un programa de becas para que los alumnos puedan costear el gasto, con el requisito de que el núcleo familiar en el cual convive el estudiante no supere tres ingresos del salario mínimo.

Consultados familiares de alumnos, a comienzos de esta semana la cooperadora escolar recibió el mencionado subsidio, pero ahora existe otro inconveniente, y es que las familias contrataron un servicio de transporte de una empresa, la cual les cobra 10 mil pesos mensuales por el traslado y sin aumento a mitad de año; mientras que la otra tiene una tarifa de 13 mil pesos y, según manifestaron los padres, realiza un aumento a mitad de año.

Priscila Esquivel, madre de una de las alumnas del colegio, comentó a este medio que la empresa Rodriguez ya cuenta con 100 alumnos anotados para el transporte; pero a partir de una reunión que se llevó el lunes en el Centro Cultural “Tito Alberti” se enteraron que el dinero del subsidio se dividiría entre las dos empresas, por lo cual la cobertura por alumno, sería menor. Por tal razón, señalaron que solicitarán que la totalidad del aporte municipal sea destinado a la nueva empresa, ya que no sólo ofrece una tarifa menor -con lo cual el dinero que deben pagar las familias también disminuye- sino que se trata de un contacto generado por las familias que iniciaron el reclamo semanas atrás.

Por otra parte detallaron que la empresa Rodriguez comenzará con su recorrido a partir del mes de abril y que, si bien en esta ocasión el dinero del subsidio fue entregado a la cooperadora de la escuela, en adelante se administraría a través del Consejo Escolar.

Padres y alumnos de El Tatú vienen reclamando por la situación del transporte al establecimiento.

