Confirmaron la entrega de netbooks para este año en escuelas del distrito

Funcionarios del Ministerio de Educación visitaron el lunes pasado la Escuela Primaria 27, del barrio de Villa Carmencita, para realizar la entrega de cientos de manuales y libros de matemática y prácticas del lenguaje.

Estuvieron presentes la secretaria de Educación de la Nación, Silvina Gvirtz y subsecretario de Gestión Educativa y Calidad del Ministerio de Educación de la Nación, Mauro Di María.

Al respecto, Di María confirmó que este año llegarán las netbooks en el marco del relanzamiento del programa “Conectar Igualdad 2022”. “La idea del ministerio es nutrir a los y las estudiantes con recursos que potencien procesos educativos, y es por ello se pensó un esquema de libros de literatura para las salas de 3, 4 y 5 años de Nivel Inicial; estos libros para el alumnado del nivel primario y las netbooks para secundario, en el marco del nuevo programa Conectar Igualdad 2022”, anticipó.

El ex funcionario, en su nuevo rol ministerial, tiene a su cargo todas las direcciones de nivel inicial, primaria y secundaria; todas las coordinaciones nacionales de modalidad rural, discapacidad y contexto de encierro y la Dirección Nacional de Convalidación de Títulos, junto a muchos otros programas e iniciativas que forman parte de esta cartera.

“Hay que volver a habitar la escuela pero no se trata sólo de abrir las puertas y ya sino de hacer las preguntas que hay que hacer: qué escuelas queremos, qué implica volver, qué prácticas debemos sostener, cuáles debemos transformar, qué hemos aprendido en la no presencialidad, en este formato de educación a distancia que en algunos casos se sostuvo sobre la virtualidad», aclaró el ex titular del área municipal de Educación de Zárate y Campana.

En cuanto al programa “Conectar Igualdad”, el Ministerio de Educación arrancó a repartir las computadoras de esta renovada iniciativa desde principios de este mes con el objetivo de proporcionar recursos tecnológicos a las escuelas públicas de gestión estatal.

Este beneficio se suma a otras herramientas implementadas con el comienzo del ciclo lectivo, como las Becas Alimentarias, las nuevas inscripciones a las Becas Progresar para todos los niveles y los descuentos de Anses para la compra de útiles e indumentaria para todos los beneficiarios que cobran a través del organismo.

Si bien por el momento se han entregado pocas netbooks, 1200 en Tucumán, 300 en Río Negro y algunas otras en diferentes localidades del Conurbano, se espera que el programa se universalice y alcance a diferentes localidades.

Se trata de una primera tanda de las 500 mil computadoras que se repartirán en todo el país. Los beneficiarios serán cada estudiante y cada docente de las escuelas de educación secundaria, de educación especial de gestión estatal y del resto de los niveles educativos de acuerdo con los criterios que establezca el Ministerio de Educación.

No habrá inscripciones abiertas ya que la entrega de computadoras gratis, será definida por el Gobierno.

El Gobierno nacional oficializó la creación del Programa Conectar Igualdad. La entrega de libros para toda la comunidad educativa de la Escuela Primaria Nº 27.

Comparte esto: Twitter

Facebook