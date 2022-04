Leandro Matilla: «El PJ cree que el Concejo Deliberante tenía que tomar otro dinamismo, otro protagonismo y otra autonomía»

Luego de que la sesión pasara a un cuarto intermedio hasta la tarde de hoy a las 19, donde se continuará con la elección de autoridades del cuerpo y luego con la sesión ordinaria, el nuevo presidente del cuerpo deliberativo, Leandro Matilla, analizó lo ocurrido tras acceder al cargo sin el acompañamiento de los otros espacios que componen el Frente de Todos, pero cosechando los votos de Juntos para imponerse.

“El sabor agridulce es de cómo venimos trabajando todo este tiempo, esperamos que éste sea el último y realmente comencemos a recomponer la situación y empecemos a trabajar entre todos y todas. Yo acepto el cargo con la clara misión de recomponer esta situación, de tratar de colaborar, de ponerme a disposición de los otros concejales. Con humildad, tengo mucho para aprender, hace poco que soy concejal pero me gusta generar consensos y le voy a dedicar todo lo que pueda para lograrlos”, evaluó el flamante presidente.

Fueron intensas las discusiones que se dieron en el marco de los intentos para acordar los nombres que ocuparían los cargos de cuerpo; en ese escenario, Nuevo Zárate fue el espacio que presentó las principales reticencias a votar a un candidato que no fuera propio, aún con el costo político que implica no acompañar a un candidato del frente.

“El Frente de Todos es un espacio conformado por distintos partidos políticos, lo de hoy no es lo que hubiésemos querido. Creo que no hay que enojarse cuando se elige a alguien del Frente de Todos y no es del bloque al que uno pertenece. Yo he votado a Ariel Ríos en varias oportunidades, lo he votado a Aldo Morino. Hoy entendieron que no me tenían que acompañar y hay que darle para adelante. Son concejales que representan al intendente y con los que vamos a tener que seguir trabajando”, dijo Matilla tratando de trazar una mirada propositiva que supere las rispideces generadas. “Hoy hubiera sido hermoso que el presidente que asuma sea con los 20 votos, no se pudo, pero tampoco podemos seguir con un Concejo que no trabaja porque no consigue los 20 votos”, agregó y continuó: “El Concejo Deliberante es un cuerpo independiente que es indispensable para la vida democrática, que tiene que legislar, controlar y ser autónomo. Los frentes tienen estas particularidades, el Partido Justicialista creía que el Concejo Deliberante tenía que tomar otro dinamismo, otro protagonismo y otra autonomía. Acá estamos para recomponer la situación”.

La concejal peronista Mónica Cabeza propuso a Leandro Matilla como presidente del Consejo Deliberante.

