El Cine Coliseo proyecta hasta el domingo cuatro películas

A partir de ayer y hasta el domingo, en el cine Teatro Coliseo (19 de Marzo 310) se presentan cuatro films destinados al público infantil y adulto. Ellos son:

-Los tipos malos: es una película estadounidense de comedia policiaca animada por computadora basada en la popular serie de libros infantil del mismo nombre por Aaron BlabeyEn un mundo donde los humanos y los animales antropomórficos coexisten, los tipos malos, una banda de animales criminales compuesta por el Sr. Lobo, el Sr. Piraña, el Sr. Serpiente, el Sr. Tiburón y la Sra. Tarántula, son conocidos por sus descarados robos, mientras elude a las autoridades. Domingo a las 16 horas.

“Sonic 2”: Los años 90 no se entienden sin Sonic. La mascota fue, durante una década, la única capaz de plantar cara a Mario, y la rivalidad entre Nintendo y Sega definió a toda una generación. En ‘Sonic 2: La película’ parecen muy conscientes de que, por mucho que ahora el erizo azul esté viviendo una segunda juventud gracias a juegos como ‘Sonic Mania’, su razón de ser pertenece a los 90. Por eso, esta secuela, igual que su primera parte, parece un regalo venido directamente por un portal temporal de hace treinta años. Tan simple y pensada para los fans, como terriblemente divertida. Viernes y domingo a las 18 y 20.15 horas.

“Morbius”: es una película estadounidense de superhéroes basada en el personaje de Marvel Comics del mismo nombre. Es la tercera película en el Universo Spider-Man de Sony. La película es dirigida por Daniel Espinosa y protagonizada por Jared Leto como el Dr. Michael Morbius, junto a Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal y Tyrese Gibson. En la película, Morbius se convierte en un vampiro viviente después de curarse de una rara enfermedad. Uno de los personajes más convincentes y conflictivos de Marvel llega a la pantalla grande, el ganador del Oscar Jared Leto se transforma en el enigmático antihéroe Michael Morbius. Peligrosamente enfermo con un trastorno sanguíneo raro, y decidido a salvar a otros que sufren su mismo destino, el Dr. Morbius intenta una apuesta desesperada. Lo que al principio parece ser un éxito radical pronto se revela como un remedio potencialmente peor que la enfermedad. Viernes y domingo a las 22.30 horas.

Jack en la caja maldita : Hace rato que el cine de terror ha dejado claro que los payasos dan miedo. Se trate de asesinos camuflados, archivillanos o entes sobrenaturales, la cara blanca, la pintura roja y la risa diabólica inquietan de por sí. La mala suerte hace que un hombre con un detector de metales encuentre de casualidad una “caja sorpresa”, de esas en las que hay que girar una manivela hasta que salta de golpe un resorte con cabeza de payaso. El problema acá es que del objeto no sale un muñeco, sino un espíritu que debe matar a seis personas para cumplir su desconocido propósito. La primera en morir es la esposa del descubridor, y aunque este se salva, en lugar de volver a enterrar la caja donde estaba (porque luego se sabrá que no se puede destruir) no tiene mejor idea que donarla a un museo. Así, doce años después, el contador de muertes vuelve a cero y comienza una nueva cadena de asesinatos que tiene como testigo involuntario a Case (Ethan Taylor) quien, como suele suceder, sabe todo pero nadie le cree. Trasnoche del viernes 0.30 horas.

Las proyecciones comenzaron ayer y seguirán hoy y el fin de semana.

