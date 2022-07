Segundo refuerzo de la vacuna contra COVID-19

A partir de la recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN), los ministros de Salud de Argentina, reunidos en el Consejo Federal de Salud (COFESA) acordaron comenzar con la aplicación del segundo refuerzo de la vacuna contra COVID-19 en grupos priorizados, teniendo en cuenta el beneficio adicional que otorga y que el país previó la disponibilidad de dosis para poder hacerlo.

Durante la reunión, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, apuntó que el objetivo es aplicar la segunda dosis de refuerzo lo más rápido posible a las personas que tienen mayor riesgo, para disminuir así la posibilidad de internaciones, complicaciones y fallecimientos.

A su vez, la jefa de la cartera sanitaria nacional resaltó la importancia de la primera dosis de refuerzo y remarcó que todavía hay 14 millones de personas que completaron su esquema inicial hace más de cuatro meses y todavía no se lo aplicaron. Esta población se debe acercar a los vacunatorios. Hay que seguir estimulando la vacunación, a pesar de la baja percepción de riesgo de la población.

En el COFESA se planteó que en esta primera etapa, los grupos priorizados estarán conformados por personal de salud, personas de 50 años o más y personas de 12 años o más con inmunocompromiso. Adicionalmente, se acordó reevaluar en 15 días la inclusión de otros grupos como las personas de 18 a 49 años con factores de riesgo y el personal estratégico conformado por docentes, personal de seguridad y fuerzas armadas. Cada provincia implementará la estrategia de la forma que considere más conveniente, a fin de lograr el objetivo de alcanzar los mejores niveles de coberturas en refuerzos. Cabe aclarar que el intervalo entre el primer y el segundo refuerzo no podrá ser menor a cuatro meses.

Por otra parte, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli, interiorizó a los ministros de Salud de todo el país sobre la nueva edición de la ‘Semana de Vacunación en las Américas’, que tendrá lugar del 23 al 30 de abril, y que tiene como objetivo reimpulsar y fortalecer las distintas estrategias de vacunación con el objetivo de regular las coberturas del vacunas del Calendario Nacional de Vacunación y establecer la vacunación en ámbitos diferentes como es la vacunación en las escuelas o el fortalecimiento de campañas de vacunación en clubes de barrio o lugares donde asistan grandes cantidad de personas.

La idea es poner en agenda la importancia de la vacunación en todos los grupos de edad. No solo en niños y adolescentes; sino también en el personal de salud, personal estratégico y poblaciones rurales y distantes. Los riesgos de reintroducción de enfermedades inmunoprevenibles vienen a través de los adultos.

Las vacunas constituyen uno de los avances más importantes en materia de salud y desarrollo a nivel mundial. Durante más de dos siglos, las vacunas han reducido de manera segura el flagelo de enfermedades como la poliomielitis, el sarampión y la viruela, y han ayudado a los niños a crecer sanos y felices. Las vacunas salvan más de cinco vidas cada minuto, de modo que, ya antes de la llegada de la COVID-19, han evitado hasta tres millones de muertes al año.

Dr. Federico R. Simioli Médico Infectólogo M.N. 134255 M.P. 551400

Comparte esto: Twitter

Facebook