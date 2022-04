Productores locales se sumaron al “tractorazo”

Tal como estaba previsto, productores del Partido participaron de la movilización en Plaza de Mayo para rechazar algunas de las políticas del gobierno hacia el sector.

La protesta es encabezada por sectores que se denominan “autoconvocados” y expresaron que “el campo y la ciudad marchan juntos para exigirles (al Gobierno nacional) que dejen de gastar”. Asimismo pidieron “que no nos maten a impuestos, que dejen de endeudarnos” y agregaron que “para bajar la inflación hay que bajar el gasto político”.

Entre los reclamos se encontraban la alta presión tributaria al sector agropecuario; la eliminación de las retenciones; la baja en el gasto público; la escasez de gasoil en plena cosecha gruesa y otras medidas económicas tomadas por el Gobierno.

A raíz del reclamo en Capital Federal fue que productores rurales se concentraron en Panamericana y 193 para marchar hacia Buenos Aires.

La movilización también contó con tractores que marcharon hacia la Plaza de Mayo y con el apoyo de un sector de la oposición. En tanto, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, afirmó que cualquier reclamo del sector será atendido y que no se subirán las retenciones a las exportaciones.

El “tractorazo” de sectores autoconvocados del campo terminó, precisamente, en Plaza de Mayo con una multitudinaria convocatoria donde se leyó una proclama en la que se reclamó menos estatismo y se afirma que el sector no está dispuesto a “seguir financiando la soga con la que nos ahorcan. Luego de una movilizaciones de varias horas, que incluyó el arribo de ruralistas con tractores, puntualizaron de manera contundente se enfatizó: “No hemos venido hasta acá para pedir que nos den una mano sino para que nos saquen las dos de encima”, dice el breve mensaje leído al cabo de la manifestación y encabezado por la frase: “Quienes vivimos de nuestra producción y trabajo tenemos algo que decir”.

«Traemos una proclama sencilla: no estamos dispuesto a seguir financiando la soga con la que nos ahorcan. Somos de los pocos y raros países con desdoblamiento cambiario y retenciones. padecemos además 170 impuestos que agobian a todas las actividades productivas y terminan sumándose a los precios que paga el consumidor», subrayaron.

Se trata de los denominados productores autoconvocados, que en la práctica no están nucleados en ninguna de las entidades rurales. En la vereda de enfrente los representantes de las entidades del campo CRA, FAA y Coninagro detallaron expresamente que no se sumarán al reclamo e incluso no convocarán a sus bases.

Las proclamas que lleva este grupo que se hace llamar “independiente” son de lo más variadas. Por ejemplo, una organización denominada Campo más Cuidad reclaman por cuestiones no solo ligadas al campo o lo impositivo sino también por la suba de precios, la inseguridad o directamente contra funcionarios del oficialismo.

Los convocantes, además de Campo más Cuidad y figuras de la oposición, son otras organizaciones que tienen fuerte presencia en las redes sociales como la Asociación Argentina de Productores Autoconvocados y Chacareros unidos, entre otros. Lo cierto es que ninguno de estos grupos tiene personería jurídica.

Mientras tanto, desde la Sociedad Rural Argentina expresaron que si bien no son parte de la organización, su cúpula se haría presente en la movilización hacia Plaza de Mayo.

A su vez, la Sociedad Rural de Exaltación de la Cruz, Campana y Zárate no adhierió oficialmente pero aclaró que el productor que quiera participar lo podía hacer dado que “todos son libres de hacer lo que les parezca”, pero oficialmente no hubo comunicados de adhesión.

