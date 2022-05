El radicalismo estuvo de festejo

En el Comité radical local, se celebraron ayer los 48 años de la compra del edificio actual, hecha con el esfuerzo de dirigentes, afiliados y militantes que aportan fondos para hacer efectiva la adquisición la casa de la calle Belgrano 915. La tradicional “tallarinada” que se repite desde entonces para esta fecha, fue el marco ideal para reunir a más de 100 comensales en una jornada de camaradería que celebró también el Día del Trabajador y de la Constitución Nacional.

Integrantes de la juventud, el presidente Carlos Bordachar – quien recordó aquella historia-, el dirigente limeño Carlos Baigorria, dirigentes del comité como María Elena Gallea, Leonardo Vanderbosh, Marianela Castiglione, el concejal Norberto Toncovich, y la ex diputada Sandra Paris fueron quienes hicieron uso de la palabra para recordar que después de dos años, nuevamente se reunieron en el comité para celebrar el aniversario de esta Casa Partidaria”, siempre abierta a todos para debatir ideas, capacitarse y comprometerse desde la política partidaria en los problemas de la ciudad y del país con vocación militante y aspiraciones a liderar la alianza opositora al Gobierno actual.

También se homenajeó a tres dirigentes recientemente fallecidos, Susana Lanza, Horacio Videla y Graciela “Negrita” Cejas quienes ”siempre estarán presentes y seguramente en el lugar donde estén, disfrutarán que los radicales estemos en nuestra casa”, dijeron.

Paris: “queremos ser protagonistas de los cambios que vienen”

“La pandemia ha producido cambios y de ellos, podemos salir mejores o peores, de nosotros depende, tal como dice Facundo Manes”, señaló Sandra Paris. “Los radicales hemos vivido momentos difíciles y siempre nos hemos levantado, y hoy estamos construyendo el radicalismo del mundo que viene. Necesitamos fortalecer un partido que le dice: Nunca más a la violencia de género, sí a la tecnología, la innovación, al conocimiento asociado al valor productivo”, y continuó, “que le dice sí a la Argentina que quiere ser una visagra frente a la decadencia, frente a la corrupción sistémica, frente a los mafiosos en el estado, frente a la división, y colocando esa visagra en el progreso y desarrollo”.

Paris llamó a militar todos los días, hablar con los vecinos para decirles que hay un partido que no le va a quitar futuro a los jóvenes, para que no se vayan nunca más del país. Para que tengan educación de calidad, herramientas para desarrollarse en un mundo competitivo y que formamos parte de un partido político que entiende la complejidad del momento que no puede ser resuelto por un solo partido político.

En ese sentido, la dirigente señaló que “reivindicamos nuestro espíritu frentista pero también le decimos a nuestros socios de coalición que nosotros no vamos a ser ni espectador, ni acompañante, sino que queremos ser protagonista de los tiempos que vienen y también que la ampliación no es amontonamiento ni acuerdos políticos y electorales con los mesiánicos, con los que no creen en la democracia y en la república”.

“Tenemos que tener en claro el rumbo, y vamos a tener un presidente de nuestro signo político, porque donde hay radicalismo, hay más y mejor política, hay más y mejor valores, hay futuro para todos y todas. De esta manera hago un llamado a construir esa Argentina, este Zárate de la igualdad”, finalizó.

La tradicional “tallarinada” que se repite cada año para esta fecha, fue el marco ideal para reunir a más de

100 comensales en una jornada de camaradería que celebró también el Día del Trabajador y de la Constitución Nacional.

Comparte esto: Twitter

Facebook