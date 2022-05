Actor zarateño estrena la película Aguas Selvagens en Brasil

El actor zarateño Juan Manuel Tellategui estrena la película Águas Selvagens (Aguas Selvajes), que llega a los cines brasileños este jueves, el 12 de mayo de 2022. Radicado en São Paulo, el artista celebra 25 años de carrera en esta obra. En el largometraje realizado en una coproducción Brasil-Argentina, Tellategui interpreta a Fabián, un misterioso empleado de un hotel en la Triple Frontera, donde se desarrolla el guión de Óscar Tabernise, dirigido por Roly Santos, ambos también argentinos. Rodada en Paraná, Águas Selvagens es producida por Laz Audiovisual (Curitiba, Brasil) y Cooperativa Romana Audiovisual (Buenos Aires, Argentina) con distribución brasileña a cargo de Imagem Filmes.

“Mi personaje en Aguas Selvagens es Fabián, el conserje del hotel lleno de misterios y figura clave en la trama. Me hizo volver a actuar en mi lengua materna, el castellano. Hacer la película fue una forma de establecer nuevos puentes latinoamericanos en un trabajo realizado por los productores Rubens Gennaro y Virginia Moraes. Invito a todos a ver Águas Selvagens en los cines de Brasil”, dice el actor. En Argentina, el film está en Cine.Ar, con el título Agua dos Porcos.

El artista recuerda con cariño el rodaje en la provincia brasileña Paraná. “Filmar Águas Selvagens fue especial. Ya había estado en el Festival de Teatro de Curitiba en el 2016. Volver a hacer la película fue una experiencia increíble. En uno de los descansos, hicimos el viaje en tren por Serra do Mar, cuando comí el delicioso barreado, un plato típico de la ciudad de Morretes. También tengo un cariño especial por Foz do Iguazú, con la naturaleza exuberante de las Cataratas y Argentina cerca”, revela. «Soy de Zárate, ciudad frente al Río Paraná, en Argentina. Hacer la película en el Paraná de Brasil me hizo volver de algún modo a mis raíces», dice.

Con experiencia en escenarios y pantallas tanto de Brasil como de Argentina, Juan Manuel Tellategui tiene en su currículum 18 películas, 25 obras de teatro y 3 series, en Amazon Prime Video, Warner y Canal Brasil. “El mercado audiovisual conquista aires cosmopolitas cuando traspasa fronteras e incorpora múltiples acentos. Participar en coproducciones internacionales siempre es un placer. La integración latinoamericana es parte de mi trayectoria”, señala.

