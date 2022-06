Jornada Social: Brindaron atención oftalmológica y ortopédica en la sede del Partido Justicialista de Zárate

En la sede del Partido Justicialista se llevó a cabo ayer una jornada social organizada por el Movimiento Octubre donde se brindó atención a vecinas y vecinos que concurrieron a recibir atención oftalmológica y ortopédica.

Cerca de 300 personas se acercaron a la sede partidaria del PJ, ubicada en Moreno 251, donde se llevó a cabo el operativo de atención que contó con la participación de profesionales especialistas que recibieron a los presentes y evaluaron sus casos.

En diálogo con LA VOZ, Mariano Álvarez, coordinador de la actividad, detalló que en total se recetaron 116 anteojos y 40 plantillas ortopédicas, que serán entregados en las próximas semanas. Del mismo modo, detalló que muchas personas que asistieron fueron evaluadas, pero no recibieron recetas de anteojos, dado que requerían de otro tipo de atención oftalmológica, como cirugía.

“Hubo mucha responsabilidad de los profesionales que no recetaron anteojos que no eran necesarios. Estamos muy contentos porque fue una jornada ordenada, contundente, con mucha participación y concurrencia de la gente”, dijo Álvarez.

En ese sentido, indicó que esta misma iniciativa se repetirá el 21 de junio, día en el que realizará la entrega de los lentes y agregó que “ese día vamos a hacer este abordaje de salud oftalmológica y de plantillas ortopédicas en Lima. Estamos viendo el lugar donde se va a hacer, y luego se va a repetir esta actividad en el PJ en los primeros días de julio”.

Esta iniciativa, que se viene desarrollando en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires a partir de las necesidades planteadas en esta temática, busca generar un aporte para el acceso a la salud de los vecinos y vecinas, en un contexto de dificultades económicas, con una alternativa que sea acorde a las posibilidades de las economías familiares.

“Estamos muy agradecidos con las autoridades del Partido Justicialista, fue una jornada muy positiva”, concluyó.

