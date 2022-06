Estudios PAP para 30 mujeres

Más de 30 mujeres asistieron en la tarde del viernes a la Sociedad de Fomento de Villa Massoni para participar de una jornada en la que se realizaron de manera gratuita estudios de Papanicolau, en una actividad organizada de manera conjunta entre la institución vecinal, la organización Construyendo Matria en Red y el Hospital Zonal Virgen del Carmen.

“La propuesta surge de la necesidad que vemos en los barrios populares de Zárate ante las desigualdades socioeconómicas, donde existe una barrera al acceso a los derechos reproductivos y sexuales”, contó Agustina Olivo, integrante de Construyendo Matria en Red, quien agregó: “Este año Construyendo Matria en Red se propuso trabajar en los barrios populares y que el feminismo no sea en el centro, sino en los barrios. El trabajo lo realizamos haciendo encuentros informativos en el barrio Los Pomelos y en el club El Dorado Jrs. de barrio Burgar, donde van vecinas de otros barrios como 6 de Agosto. En esos encuentros la Lic. Obstétrica, Rosa Sánchez dio un marco sobre lo que es el cáncer de cuello uterino y por qué hay que hacerse el PAP”.

Por su parte, la Lic. Obstétrica Rosa Sanchez, tesorera de la Sociedad de Fomento de Villa Massoni y encargada de las charlas informativas en los distintos barrios, expresó: “Hoy para mi es un día muy especial, se ha cumplido un sueño que traíamos con la Dra. Alfano, que era salir a la palestra y hacer PAP para concientizar a la mujer, empoderarla en su salud”.

En ese sentido, detalló que junto a la organización de mujeres llevaron a cabo un recorrido por barrios populares “en el cual he visto qué es lo que impide a la mujer llegar al estudio. Una de las razones es la distancia, en las zonas donde viven no tiene CAPS o lugares donde ser controladas; después está el problema económico, porque si no tienen obra social no lo pueden hacer, o no tienen dinero para el colectivo. Y después está lo cultural, debemos movilizarnos las mujeres, ir a reuniones e ir en pos de nuestra salud”.

En esas charlas informativas, se brindó información sobre el aparato genital femenino y cómo ataca el cáncer de cuello uterino. “El fin del PAP es conocer un diagnóstico del estado del cuello uterino de la mujer y detectar si está en ese momento en una evolución de la patología del HPV (Virus del Papiloma Humano). Hay que destacar que hay vacunas, el hospital de lunes a viernes vacuna de 8.30 a 12 horas, a los chicos y chicas de 11 a 15 años, la vacuna está en el calendario nacional”, detalló Sánchez.

La actividad se desarrolló en forma conjunta entre Construyendo Matria en Red, el Hospital y Sociedad de Fomento de Villa Massoni.

Comparte esto: Twitter

Facebook