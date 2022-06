El Censo 2022 reveló que Lima cuenta con 32.996 habitantes

Ante estos datos, no hay gestión municipal que pueda hacer frente a tamaña expansión demográfica traccionada por la obra de Atucha II. Por eso la declaratoria de Lima ciudad, los reclamos históricos del pueblo limeño de más obras y mayores tareas de mantenimiento municipal hoy cobran verdadera urgencia; como así también la necesidad de un Estado más presente para dar soluciones a miles de personas que hoy tienen problemas habitacionales a raíz de la proliferación de los asentamientos. Nada que los propios habitantes de Lima no sepan y no hayan hecho público en sus pedidos.

Los datos censales, informados por la Jefatura Distrital de Inspección que coordinó el censo, confirmó en exclusiva para LA VOZ que Lima y sus alrededores cuentan con un total de 32.996 habitantes. Teniendo en cuenta que el Partido de Zárate cuenta con 138.022 personas, casi un 25% vive en Lima, lo cual es un dato muy importante para redimensionar el presupuesto limeño y sus necesidades.

La declaratoria de Lima como ciudad, por parte de ambas cámaras legislativas y su posterior ratificación del gobierno bonaerense en abril de este año, significó un gran paso para los limeños en su afán de visualizar las necesidades de su pueblo pero también la adhesión a la Ley 10806, la cual establece que, demográficamente para ser declarado ciudad, los pueblos o localidades de Partidos del Conurbano Bonaerense o del Gran La Plata, deberán contar con una población no inferior a 30 mil habitantes, según el último censo oficial realizado. En tanto, las localidades pertenecientes a los restantes Partidos de la Provincia, deberán contar como mínimo con una población censada de 5 mil habitantes. O sea que Lima superó ampliamente este parámetro, aún sin tener en cuenta los datos oficiales suministrados por el censo, ya que la declaratoria fue en abril y el censo el mes pasado.

Ya que se conoce la cantidad de habitantes de Lima, la larga lista de reclamos del pueblo limeño hacia el municipio, expresados en la sesión del Concejo Deliberante realizada el mes pasado en la vecina ciudad, y la declaratoria de Lima como ciudad, se torna urgente ir dando respuestas a tales demandas; algunas de ellas son la creación de dependencias provinciales fijas del Registro Civil, Afip, Ioma y Anses; la instalación de una fiscalía; cumplir con el proyecto de edificar un hospital de alta complejidad; aumentar el presupuesto para la reparación de calles y avenidas y la descentralización de dependencias municipales, por ejemplo la tramitación de licencias de conducir, un CEPAM Lima y la extensión del recorrido del transporte público como así también de reprogramar el servicio de recolección de residuos.

Los vecinos limeños calculaban que la población se había duplicado en los últimos diez años a raíz de la obra de Atucha II, finalmente se quedaron “cortos” en sus estimaciones, se triplicó. Por eso temían un nuevo impacto poblacional ante los anuncios de la construcción de Atucha III.

Finalmente, la cantidad de habitantes hoy confirmada por los datos censales, genera un nuevo desafío también para una empresa como Nucleoeléctrica Argentina, dado que la expansión demográfica de Lima también se entiende en función de la obra de Atucha «» y las posteriores promesas de una tercera central nuclear que iba a iniciarse a continuación de este proyecto. Según lo manifestado por los propios limeños y limeñas, tales promesas han generado varios asentamientos en la vecina ciudad, con muchas personas que se quedaron esperando la obra civil de la tercera central nuclear que aún no tiene fecha oficial de inicio.

