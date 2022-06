Transito complicado en la entrada y salida de las escuelas

La vuelta a la presencialidad en las escuelas primarias, reiteró un viejo problema en las calles aledañas a los establecimientos que es el de la congestión del tránsito en las “horas pico”, es decir de entrada y salida de alumnos cuando sus padres los llevan en auto hasta el lugar.

Es un descontrol, literalmente, la afluencia de las personas como así también todas las normas de tránsito incumplidas en escasos metros.

Los peatones no cruzan por la senda peatonal de la esquina, muchos coches estacionados en doble fila, motos estaciones en cualquier lugar, inclusive en la vereda. Las camionetas de transporte escolar frenan en la puerta de los colegios obstaculizando el tránsito de la calle y un sinfín de situaciones que generan accidentes, embotellamientos y discusiones que terminan en violencia.

Esto se vio agravado por el establecimiento de los protocolos sanitarios por el Covid-19 pero ahora se torna aún más incierto porque ya los protocolos no se aplican más pero se aplicará la extensión horaria de clase; lo cual generará un verdadero caos a la hora del ingreso y egreso de los alumnos.

Finalmente, las tareas de prevención y control del tránsito no existen, como así tampoco hay un programa para que este tipo de situaciones no alteren el orden y la tranquilidad de la cuadra en donde está emplazada la escuela.

Cabe mencionar que este tipo de situaciones duran media hora o más en puertas de colegios públicos, dado que, por ejemplo, a las 12 del mediodía egresan los alumnos de primaria, a las 12:30 los de secundaria o 12:40. Y a esa hora comienza la dinámica del turno tarde y lo propio sucede a las 17 horas con el egreso escalonado de alumnos de la primaria y la secundaria.

