Sandra Paris: «hoy tenemos Radicalismo fuerte y unido»

La UCR de la Provincia compartió un almuerzo en La Plata, donde la “unidad del radicalismo” afloró en todo momento con la intención de posicionar al partido con mayor firmeza para el 2023.

Podría decirse que no hubo ausencias. Al menos todos los sectores que unificaron su criterio para apoyar la candidatura de Gastón Manes a la Convención Nacional compartieron la reunión, porque el motivo del rencuentro fue celebrar su presidencia.

Daniel Salvador, exvicegobernador, llamó a romper las estructuras. “Tenemos motivos para estar esperanzados, ilusionados. Tenemos que estar más unidos que nunca, con reglas claras para que el radicalismo haga realidad sus objetivos”.

El presidente de la Convención Nacional, Gastón Manes, remarcó que la fortaleza territorial y federal del partido no siempre fue de la mano. “Cuando lo hacen, el partido se transforma en un partido de gobierno. Y dimos muchos gestos en este sentido”.

Manes manifestó que “el radicalismo está llamado a protagonizar. No es casualidad que estemos parado en la centralidad del escenario político”. Además, destacó la elección “que hicimos el año pasado, donde no hubo ganadores y perdedores. El ganador fue la UCR Buenos Aires que demostró su fortaleza”, y resaltó que, ante la convergencia de diferentes líneas internas, “estamos ante una muestra de unidad”.

El entusiasmo, paulatinamente, se fue apoderando de los correligionarios. El clima llevó a que finalmente el coro aflorara en el salón: ¡Volveremos, volveremos…, volveremos otra vez, volveremos a ser gobierno como en el 83!, cantaron los correligionarios.

Y de este fervor emergió el presidente del Comité Provincia. Maxi Abad tomó el micrófono para destacar que hay motivos para festejar que el radicalismo de la Provincia “es un partido vivo, activo, de poder que nuevamente quiere volver a ser gobierno. Hoy es el protagonista del radicalismo nacional”.

Abad recordó que “en la Convención afirmaba la importancia que tienen los partidos políticos en la democracia contemporánea y la importancia que tiene el funcionamiento de los partidos en fortalecer la institucionalidad. No hay democracia sin partidos políticos”. A esto le sumó que “los partidos son los mediadores entre la sociedad y el Estado, son las herramientas que tienen los vecinos y el instrumento para ser gobierno para llevar adelante los sueños y los proyectos”.

Destacó que “el radicalismo de la Provincia, y uno de sus hombres, Gastón Manes, encabece la Convención. Tiene una tarea difícil, pero desde este colectivo partidario, con este radicalismo fuerte y renovado lo vamos a acompañar en el proceso de transformación del radicalismo nacional. Vamos a trabajar juntos para liderar la coalición y tener en 2023 a Facundo Manes como presidente de todos los argentinos”.

Por su parte Paris al finalizar el encuentro comentó, «el radicalismo va a hacer de la Provincia la más importante del país. Vamos a construir el futuro, una patria soberana, vamos a trabajar para que el radicalismo esté en unidad porque el radicalismo está de pie, está vivo y late en el corazón de la sociedad de la Provincia”.

Paris destacó que “fue un gran encuentro, hemos celebrado que la presidencia del órgano más importante que tiene el partido a nivel nacional está encabezado por un hombre de la provincia de Buenos Aires luego de más de 20 años”. “Estamos felices de que sea Gastón Manes quien lidere esta convención que como él dijo va a tener un recorrido federal, es decir, que va a visitar cada una de las provincias”.

Dirigentes locales, integrandes de la JR y correligionarios de Zárate, Lima y Escalada.

