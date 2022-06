El faltante de gasoil podría solucionarse en «15 ó 20 días»

El ministro de Transporte, Alexis Guerrera, dijo que en los próximos «quince o veinte días estaría solucionado el problema» de la faltante de gasoil, según le habrían explicado «desde YPF y la Secretaría de Energía con la llegada de nuevos barcos».

«Entiendo, por lo que me explican desde YPF y desde la Secretaría de Energía, que con la llegada de nuevos barcos, habiendo incrementado lo planificado a principios de años, que en los próximos quince, veinte días estaría solucionado el problema. Incluso estaría garantizado la provisión de gasoil para los laboreos necesarios para la agroindustria».

Además, el funcionario enmarcó la crisis a un contexto internacional y dijo que «la puja para la obtención del gasoil es muy fuerte y por eso los precios se han disparado». «Argentina no es el único país que está pujando en el mundo para la compra de gasoil. Los barcos están llegando no a lo mejor con el ritmo necesario para el consumo interno», agregó.

Guerrera respondió al secretario de Energía, Darío Martínez, que lo había responsabilizado por los cortes de ruta y que agravan la faltante de gasoil.

«Yo entiendo que el gobierno es un todo. Lamento los comentarios del Secretario de Energía diciendo que Transporte tiene la culpa de los cortes de rutas. No considero que está dado en el reclamo que pueden estar haciendo estos días sobre la tarifa de referencia, reunión que se va a llevar el miércoles que viene que estaba pactada», dijo.

IMPORTAN GASOIL

La petrolera YPF importará durante los próximos 45 días alrededor de 500.000 metros cúbicos de gasoil para abastecer el mercado local, para dar respuesta a la fuerte demanda del combustible que se verifica desde principios de año.

“En los próximos 45 días, YPF importará 10 barcos con un total de casi 500.000 metros cúbicos de gasoil. Según el cronograma tentativo, esta semana arriban 2 barcos, 5 naves en julio y 3 en agosto”, precisaron fuentes del sector.

Esto obedece a que la demanda de gasoil desde principios de año se sostiene en niveles históricamente altos y frente a este mercado creciente, YPF dispuso acciones para poder contribuir a dar respuesta a esta situación.

“Como resultado, en la tercera semana de junio se observó una disminución de los quiebres en estaciones del 50% respecto a la segunda semana”, señalaron las mismas fuentes.

En el país, entre un 15% y un 20% del consumo local de gasoil -sin considerar las usinas eléctricas- se abastece con importaciones.

RECLAMO DE TRANSPORTISTAS

Los problemas de provisión que se registran en distintos puntos del país vienen siendo monitoreados por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) a través del denominado “Mapa de abastecimiento de gasoil”.

El presidente de la entidad, Roberto Guarneri, dijo que «sin combustible nuestra actividad es inviable» y pidió al Gobierno nacional ser convocado a participar de “Mesas de trabajo” para buscar soluciones a esta situación.

Por su parte, la mesa Coordinadora de Propietarios de Transportes de Cargas Generales anunció la concreción de medidas de fuerza en distintos puntos de la provincia.

En un comunicado indicaron que los cortes se llevarán a cabo en distintas zonas como Bahía Blanca, Quequén, Pigüé, Tres Arroyos, Dolores, Lobería, Coronel Suárez, Tandil, Concordia, La Paz, Gualeguaychú y Rosario, entre otros puntos.

Para los transportistas, «sin combustible nuestra actividad es inviable» .

