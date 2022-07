El intendente y el presidente de la CEZ recorrieron barrios donde se realizan obras eléctricas

En horas de la mañana de ayer tuvo lugar un encuentro en el marco de proyectos de ampliación del tendido eléctrico en barrios vulnerables.

Estuvieron presentes por parte de la Municipalidad de Zárate, el intendente Osvaldo Cáffaro y el secretario de Gobierno Juan Manuel Arroquigaray; de la Cooperativa de Electricidad de Zárate (CEZ), el presidente José Luis Mangini, el secretario Renato López, el gerente Osmar López, jefes técnicos y legales, síndico y miembros del Consejo de Administración; y por parte del Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA), su presidente Roberto Daoud, y Jorge Arce y Ricardo González miembros del organismo.

Según se explicó oficialmente, la reunión se dio en el marco de la ejecución de obras de inclusión eléctrica que se están llevando a cabo en Zárate y Lima para la integración socio urbana de habitantes de barrios populares.

«Con fondos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, los proyectos buscan mejorar la calidad de vida de más de tres mil familias, a través del tendido de líneas de media y baja tensión, instalación de nuevos transformadores, iluminación y colocación de pilares domiciliarios con protección», explicaron desde el Municipio.

El intendente manifestó al respecto: “El proyecto que desarrolla la Cooperativa no es común que se haga en otros lugares. Quiero felicitarlos por lo que han hecho. Que se puedan lograr estas cosas, es solucionar el problema de hace muchísimos años que tenían estos vecinos y no se podía resolver. Hay inclusión, sensibilidad, Estado presente, la Provincia también acompaña, pero el esfuerzo grande lo ha hecho la Cooperativa, así que quiero felicitarlos».

Por su parte, el presidente de la CEZ explicó: “Con el apoyo del Municipio se están regularizando las líneas que demarcan la propiedad y construyendo los pilares con las reglamentaciones municipales correspondientes. Es un gran esfuerzo que se ha hecho en beneficio de las ciudades de Zárate y Lima, trabajando en conjunto Provincia, Nación y Municipio. Con estas obras de inclusión se está abarcando a 3.300 familias. Es una obra de magnitud histórica para la Cooperativa, y si todo el plan continúa, vamos a llegar a 6.600 hogares. Los tres organismos que estamos presentes somos los que hemos trabajado para llevar semejante tarea a cabo”.

“Cuando uno regulariza la situación eléctrica de una vivienda lo que está generando es inclusión, no solamente en el derecho al acceso a la energía sino principalmente a una vivienda adecuada y con todos los beneficios que ello trae aparejado. Como organismo estamos expectantes porque es una experiencia que no solamente es para Zárate, sino que también puede ser replicada en otros municipios de la provincia”, enunció el presidente de OCEBA.

Luego del encuentro, las autoridades realizaron una recorrida por La Ilusión y La Ponderosa, algunos de los barrios que se verán beneficiados con las obras.

Luego del encuentro, las autoridades realizaron una recorrida por La Ilusión y La Ponderosa, algunos de los barrios que se verán beneficiados con las obras.

