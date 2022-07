La UCR local lanzó «Un té con historia»

Durante este fin de semana y con una gran convocatoria la Unión Cívica Radical (UCR) de Zárate, Lima y Escalada compartió con correligionarios y vecinos una charla a cargo del ex Intendente de Ayacucho y profesor de historia, Pablo Zubiaurre.

La actividad contó con la vicepresidenta del comité provincial y senadora Erica Revilla.

Se trata de una nueva actividad de desarrollo en el Comité distrital. “Estamos felices por la enorme convocatoria a este té con historia que trató el tema: “Radicalismo: análisis y recorrido por su vida histórica», expresaron desde la UCR.

“Somos un partido que recorre su historia para fortalecer nuestro presente y proyectar el futuro de todos los argentinos”, enfatizaron por su parte el concejal de UCR Juntos Norberto Toncovich y la dirigente local María Elena Gallea, quienes participaron de dicho encuentro.

La charla estuvo a cargo del ex intendente radical de Ayacucho, profesor de historia, escritor y miembro del plenario del Comité Provincia de Bs. As. Pablo Zubiaurre, “Estoy muy agradecido por esta invitación, siempre es necesario repasar nuestra historia, la UCR está viviendo un momento único, y esta es nuestra oportunidad para contarles a los argentinos nuestra historia y nuestros proyectos, ellos nos dan la fuerza para gobernar en el 2023”.

Por su parte la vicepresidente de la UCR de la Provincia de Buenos Aires y senadora, Erica Revilla, comentó que “estos son momentos de mucha esperanza para la Unión Cívica Radical, la Argentina necesita de nosotros, debemos elaborar una idea colectiva que nos saque de esta enorme crisis que vivimos, debemos introducirnos en el camino del desarrollo y el progreso”, al tiempo que remarcó, “pero esto no es posible si no conocemos nuestra historia, por eso celebro esta gran charla brindada por Pablo”.

Por último el presidente Carlos Bordachar y la vicepresidenta Marianela Castiglione del Comité distrital de la UCR agradecieron la presencia de Erica Revilla, Pablo Zubiaurre y las decenas de correligionarias y correligionarios de la segunda sección electoral que se dieron cita a dicho encuentro.

