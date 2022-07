Defensor Municipal de Seguridad: una ordenanza que espera ser implementada

El Concejo Deliberante viene legislado en materia de seguridad a través de varias Ordenanzas, aprobadas incluso por el bloque oficialista, pero que hasta el momento no fueron vetadas pero tampoco puestas en marcha.

Teniendo en cuenta que los delitos proliferan de manera continua en varios vecindarios de la ciudad, es que los concejales piden al municipio más acción y cumplimiento de las ordenanzas vigentes.

En principio, reclaman que cumpla con la Ordenanza 4937 presentada por el bloque Frente de Todos-Partido Justicialista, que crea la figura del “Defensor municipal de la seguridad ciudadana” un cargo con autonomía funcional y de gestión.

El objetivo de este “defensor municipal de la seguridad ciudadana” será la de “generar políticas y herramientas que tiendan a una convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y, en general, evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes”, establece la ordenanza.

Además, detalla; “es labor del defensor municipal de la seguridad ciudadana interactuar y generar consensos entre las distintas fuerzas de seguridad y de prevención, trabajar en colaboración de la ciudadanía y de organizaciones de bien público, colaborar y requerir información con el poder judicial y Ministerio Público, coordinar con diferentes actores políticos, y con el Gobierno Provincial y el Nacional”.

Se trata de un cargo con una duración de tres años y funcionará junto a un “órgano consultivo y de observación” integrado por funcionarios municipales, concejales y miembros de otros foros de seguridad.

El espíritu de esta nueva figura es que haya alguien que ayude a los ciudadanos en las denuncias, en el pedido de patrullaje a las autoridades policiales y que oficie como el nexo entre la ciudadanía y las autoridades. Por ejemplo, en el caso del Foro de Seguridad Rural y Suburbana del Partido, recientemente creado, los vecinos se entrevistaron con autoridades policiales y funcionarios del área de seguridad y no hay una figura que los acompañe y haga un seguimiento de las demandas en materia de seguridad, como así también del manejo de las estadísticas; ya que los datos y los números los maneja celosamente la policía. Hoy en día no se conoce cuál es el “mapa del delito”, por citar datos oficiales que no son públicos.

Hasta el momento sólo se instalaron cuatro «paradas seguras «que construyeron las escuelas técnicas del Partido, en el marco del programa “Gen Técnico”.

