Dispusieron cambios en el servicio de recolección por el próximo feriado

Por el feriado nacional del próximo día sábado 9 de Julio se aplicarán cambios en el cronograma de recolección de residuos que realiza la empresa ENTRE en Zárate.

• Recolección de residuos diaria nocturna de domingos a viernes: NO sacar las bolsas el día viernes 8 de Julio. El servicio volverá a la normalidad el día domingo 10 a partir de las 20 hs.

• Recolección de residuos diaria diurna de lunes a sábado: NO sacar las bolsas el día sábado 9 de Julio. El servicio volverá a la normalidad el día lunes 11 a partir de las 5:00 hs.

• Recolección de residuos diurna los días martes, jueves y sábados: NO sacar las bolsas el día sábado 9 de Julio. Como refuerzo para esta ruta se realizará una recolección diferenciada el día viernes 8.

No se verán afectados los vecinos que tienen el servicio de recolección diurna los días lunes, miércoles y viernes.

La empresa ENTRE informó el cronograma de recolección de residuos.

