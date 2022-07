Parte de los recaudado con el estacionamiento medido se destinará a Bomberos

En la tarde de ayer, el secretario de Gobierno Juan Manuel Arroquigaray recibió a la Comisión Directiva y al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Zárate.

La reunión tuvo lugar en el marco de una nueva programación y trabajo en conjunto con la institución. En la misma, se planteó la situación económica que atraviesa la Comisión Directiva y el Cuerpo Activo, con lo cual surgieron propuestas que integren a la institución con el municipio, principalmente, las tareas Defensa Civil, clarificando, construyendo y trabajando por una mayor seguridad ante siniestros en el Partido de Zárate.

Asimismo, se esbozó la necesidad de nuevas herramientas económicas que permitan ayudar a la institución de forma extraordinaria en forma mensual.

En relación con ello, el Municipio manifestó la decisión de otorgar parte de lo recaudado por el cobro estacionamiento medido, en respuesta a la necesidad y el trabajo incansable de la institución zarateña. “Vamos a estar firmando un convenio con la Asociación de Bomberos Voluntarios donde, el 50 % de lo que reciba la Municipalidad en concepto de estacionamiento medido, va a estar destinado a los bomberos” explicó el secretario de Gobierno Juan Manuel Arroquigaray.

“Es indispensable el trabajo articulado del Municipio con una de las Instituciones más importantes de la ciudad. Será para apoyar y acompañar a esta asociación que tanto lo necesita y siempre está tan presente”, remarcó.

Finalmente mencionó que se establecerá un equipo de trabajo en conjunto que lleve adelante diversas líneas de trabajo, dando entre otras cosas, nuevas herramientas de control y participación a los Bomberos del Partido de Zárate.

Sobre el

Estacionamiento Medido

Al respecto, el secretario de Gobierno se refirió a las mejoras adquiridas con el nuevo convenio firmado el año pasado por parte del Municipio y aprobado por el Honorable Concejo Deliberante, para el regreso del sistema de Estacionamiento Medido, con el objetivo de reordenar el tránsito en el centro de la ciudad, generar una mayor rotación de vehículos y disponibilidad para estacionar.

En declaraciones expresó: “Es más beneficioso, no sólo por lo que tiene que ver con el tránsito, sino también con el reparto de lo que se va a cobrar. Con este convenio, el Municipio logró mejorar el porcentaje, ahora recibirá un 25% de lo recaudado, la fundación recibe un 75 %, pero como contraprestación, se hace cargo de la contratación del personal, de la infraestructura que se está desarrollando (demarcación, cartelería, campañas de difusión), desarrollo de la tecnología (aplicaciones y sistemas que se van a utilizar, medios de pago electrónicos), los sistemas móviles de control (tablet´s y teléfonos celulares que tendrá el personal)”.

También resaltó la eliminación de una serie de obligaciones que antes estaban a cargo del Municipio y el agregado de que, en esta oportunidad, los frentistas de propiedad horizontal que no tengan cochera, y estén en la zona de estacionamiento medido van a estar exentos del pago, hecho que antes no sucedía.

Sobre el proyecto de ordenanza ingresado recientemente en el HCD, que plantea rescindir anticipadamente el convenio con la fundación, el secretario de gobierno planteó: “Seamos responsables, esto fue aprobado en su momento por el HCD, son las reglas de la democracia. Yo me pregunto: ¿Quién se va a hacer cargo del resarcimiento económico a la fundación que ya realizó todas las inversiones, desarrollo tecnológico, infraestructura, y está en condiciones de poder llevar adelante este sistema de estacionamiento medido en los próximos días? Esto genera un costo económico para los vecinos y vecinas”. “Intentamos trabajar para beneficiar y lograr mejores condiciones para el Municipio y los vecinos. Por ello, estamos terminando de trabajar en lo que tiene que ver con el funcionamiento del programa”, concluyó.

