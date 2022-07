Se firmó el acta de inicio de la obra de recambio de cañerias en Villa Massoni

En la mañana de ayer, el intendente Osvaldo Cáffaro firmó el acta de inicio de la primera etapa de la obra de renovación y adecuación de las cañerías de agua, conexiones y artefactos existentes en Villa Massoni.

“Es una solución definitiva a uno de los problemas que tenemos en la ciudad de Zárate, es un tema que con fondos propios es imposible de hacer. Estamos hablando de 240 millones de pesos de inversión, esto lo planteamos hace cerca de un año y medio al Gobierno Nacional, más precisamente, al Enohsa, el ente nacional de recursos hídricos, que se encarga de todo lo que es saneamiento, aguas y cloacas”, dijo el Jefe Comunal.

Según detalló, las tareas en Villa Massoni se realizarán en dos etapas y consisten en el recambio de cañerías, las cuales se encuentran obsoletas y son la causa de las numerosas pérdidas que se ven en la ciudad.

“Son cañerías que ya han cumplido un ciclo, que tienen más de 40 años, con el agravante de que ese tipo de cañerías venían en tramos con un anillo de goma en la unión, esa goma ya no funciona y por eso la gran cantidad de pérdidas que hay. Si les inyectamos más cantidad de agua, más cantidad de pérdidas habría”, dijo Cáffaro y agregó que uno de los agravantes es que la ciudad se fue ampliando en forma no planificada.

“Estamos muy firmes con este programa: aguas en dos etapas y cloacas también en dos etapas para Villa Massoni y empezamos los trámites para Villa Fox, Villa Carmencita y Pitrau. Es una tarea tediosa porque va a estar la ciudad rota”, señaló.

Esta obra tiene un plazo de ejecución de seis meses y, desde el Ejecutivo, adelantaron que a causa de los trabajos que se llevarán a cabo se producirá la rotura de muchas veredas, dado que la cañería pasará por allí. En ese sentido, informaron que las veredas serán repuestas con el mismo material con el que se encontraban construidas.

Por otra parte, Cáffaro mencionó que cuando arrancó su gestión, los pozos de agua en la ciudad tenían una profundidad de aproximadamente 70 metros, mientras que hoy llegan a los 130 metros. “Cada vez tenemos que buscar el agua más profunda, no tenemos más alternativa que sacar el agua del río y hacer una planta purificadora”, expresó.

La obra que, será realizada con fondos provenientes del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA), buscará adecuar la normativa vigente en cuanto a material de la red y facilitar la correcta distribución del agua en las redes del barrio, mediante la instalación de cañerías de Polietileno de alta densidad (PEAD) por tecnología trenchless y en una puesta en servicio secuencial por sectores constructivos.

El área de influencia del proyecto beneficiará una población estimada de 10.000 habitantes dividido en etapa “A” (presente licitación) y una próxima etapa “B” a llevarse a término mediante una próxima licitación. Se cambiará un total de 8806 metros de red comprendiendo 30 válvulas, 508 conexiones largas y 508 conexiones cortas.

Esta primera etapa comprende las calles: Pueyrredón desde Pavón hasta J. B. Justo, Juan B. Justo desde Pueyrredón hasta Félix Pagola, Félix Pagola desde Juan B. Justo hasta Urquiza, Urquiza desde Félix Pagola hasta 3 de febrero, 3 de febrero desde Urquiza hasta Matheu, Matheu desde 3 de Febrero hasta Maipú, Maipú desde Matheu hasta Pavón, Pavón desde Maipú hasta Pueyrredón, dentro de la ciudad de Zárate.

El intendente Cáffaro recorrió ayer Villa Massoni.

Comparte esto: Twitter

Facebook