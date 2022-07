Dictamen provincial pone en jaque una decisión del Concejo Deliberante

El mes de mayo comenzó con ciertas tensiones generadas hacia el interior del Frente de Todos que terminaron afectando al conjunto de los concejales.

Todo se inició con el regreso del ex funcionario municipal y ex presidente del Concejo, Ariel Ríos, quien pidió regresar a su banca del Frente de Todos. Y desde el propio bloque se pidió que, en vez de salir Tania Caputo, lo haga Mauricio González. Este movimiento tiene una raíz política interna, ya que González pertenece al Frente “Cerca”, que se opone al caffarismo, mientras que Caputo está más cercana a Nuevo Zárate, el partido vecinalista del intendente. Pero el motivo que expusieron fue que, con el fin de preservar el cupo de género, salga González para que ingrese Ríos, dejando en su banca a Caputo.

Esto frenó al Concejo Deliberante en una disyuntiva, género o lista; es decir los reemplazantes de las bancas deben ser determinados por las listas, como marca la tradición, o un reemplazo por género.

“Priorizamos sesionar e interpretamos un criterio de género, entendiendo que el último fallo similar es el Juzgado Contencioso Administrativo de La Plata en el cual se decidió que los reemplazos debían darse por cupo de género”, aclaró el presidente del Concejo Deliberante, Leandro Matilla.

Finalmente, el Concejo Deliberante convocó a una sesión “especial” para determinar que los reemplazantes de las bancas de concejales deben ser determinados por género y apelaron a la Asesoría de Gobierno provincial para que dirima la cuestión. Por lo tanto, quedó Tania Caputo en su banca y también Ariel Ríos.

Finalmente la Asesoría de Gobierno planteó su posición al respecto, un fallo que se conoció en los últimos días, donde confirma que los reemplazos deben hacerse siguiendo el orden de listas, de cómo fueron conformadas las listas de los concejales suplentes y los titulares en la boleta electoral.

Por lo tanto ahora el Concejo Deliberante ingresó en una nueva disyuntiva, aceptar el fallo de la Asesoría de Gobierno o rechazarlo. En rigor, se trata de un dictamen no vinculante pero “importante”, según el presidente del cuerpo, Leandro Matilla. Por lo tanto, todo indica que lo van a aceptar teniendo en cuenta que se trata de algo que está en debate en otros municipios.

“Convocamos a una sesión de la comisión de Labor Legislativa para tratar este tema puntual el próximo miércoles; entendiendo que judicialmente se está resolviendo este tema en diferentes juzgados. Por lo tanto; el género o la lista no es un capricho de los concejales de Zárate o de un partido o bloque, sino algo que está en debate. Por lo pronto, hemos recibido la nota de Mauricio González, de querer ocupar su banca nuevamente atentos al dictamen de la Asesoría de Gobierno bonaerense. Por lo tanto, lo evaluaremos este miércoles en Labor Legislativa y veremos cómo continuaremos con este tema”, anticipó el presidente del Concejo Deliberante, Leandro Matilla.

Por lo pronto, González es el primer candidato a concejal suplente, y en función del dictamen de la asesoría de Gobierno le corresponde a él asumir su banca, desplazando a Tania Caputo. De esta manera, no se estaría respetando lo que el Concejo Deliberante acordó, reemplazo por cupo de género.

La otra alternativa es que Lilian Burroni, la titular de la banca en cuestión, asuma su lugar en el Concejo Deliberante clausurando el ingreso de González, un concejal del Frente de Todos pero que internamente no se encuentra alineado al caffarismo.

El Concejo Deliberante ingresó en una nueva disyuntiva, aceptar el fallo de la Asesoría de Gobierno o rechazarlo.

