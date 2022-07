El municipio defendió el estacionamiento medido: «No es una cuestión recaudatoria»

En diálogo con LA VOZ, el secretario de Gobierno, Juan Manuel Arroquigaray y el concejal del Frente de Todos, Ariel Ríos, defendieron la implementación del sistema de estacionamiento medido y brindaron algunas aclaraciones ante las críticas surgidas en los últimos días.

Por el momento, no hay fecha definida sobre cuándo estará operativo el sistema para el cobro del estacionamiento, pero las autoridades remarcaron que no será de un día para otro, sino que se desarrollarán campañas de difusión para que los vecinos conozcan cómo será la modalidad y puedan adaptarse al proceso. En ese sentido, revelaron que la medida no tiene un fin recaudatorio y que, por tal razón, no saldrán a multar a los vecinos inmediatamente después que comience a funcionar el sistema.

“Antes de la pandemia se tuvo que suspender el servicio y después se retomó; se evaluó que es necesario, para un ordenamiento del tránsito y la movilidad urbana, que haya una rotación en la zona de estacionamiento”, señaló Ríos y agregó: “Nadie puede dudar, por el diseño de la ciudad, que se necesita el estacionamiento medido como una de las herramientas. Hoy nos pasa que no hay zona de estacionamiento, en las horas pico es casi imposible transitar y estacionar porque no hay reglas”.

Según detalló el concejal, esta iniciativa forma parte de las recomendaciones formuladas por la Universidad Nacional de Rosario, que años atrás llevó a cabo un importante estudio en la ciudad en materia de movilidad urbana. “El ordenamiento es necesario en cualquier ciudad; el informe recomienda el uso de la herramienta, de la rotación, porque un auto no puede estar estacionado en un radio específico más de cuatro horas. En ese estudio también está contemplado las líneas de colectivo, las frecuencias. No es una cuestión improvisada, todo es perfectible porque las cuestiones de movilidad urbana van cambiando”, indicó.

En esa línea remarcó que “no es una cuestión recaudatoria” y criticó la mediatización del tema realizada por el Centro del Comercio e Industrias de Zárate y también por la oposición: “Critican esto en Zárate pero no lo hacen en otras ciudades donde gobierna Juntos o el PRO. En Mar del Plata -donde gobierna Guillermo Montenegro- empezaron a usar el mismo sistema, con el mismo convenio, con la misma empresa y la misma fundación. Lo que están buscando es poner palos en la rueda para que esta gestión llegue con la menor cantidad de fondos, esa es la lógica de Juntos. Hay una falta a la verdad con las cosas que se esgrimen”.

En ese aspecto, Ríos continuó: “Nos extraña la actitud del Centro del Comercio; esgrimen que presentaron una nota y hace dos días que salen haciendo declaraciones. Recién hoy (por ayer) presentaron una nota. Nos parece desprolijo, el intendente atiende a todo el mundo, hablan de información sensible que podrían haber tenido hablando con el Secretario de Gobierno”. Y también fustigó a la oposición, dado que desde Juntos presentaron dos expedientes en el Concejo Deliberante; uno, proponiendo una modificación a la ordenanza que establece el servicio y otro pidiendo la rescisión del convenio con la fundación: “Habrá una demanda millonaria si se aprueba la rescisión del convenio, es una irresponsabilidad porque eso está avalado por el Concejo Deliberante”.

