«Nuestra posición es que no lo vemos beneficioso para el comerciante»

En la mañana de ayer, el presidente del Centro del Comercios e Industrias de Zárate, Ariel Dara, se refirió a la pronta implementación del sistema de estacionamiento medido que se llevará a cabo en la zona céntrica de la ciudad.

Desde la institución que nuclea a comerciantes puntualizaron en la situación a la que se ve expuesto el sector, dado que el cobro del aparcamiento en la zona céntrica no contempla ninguna exención de pago para quienes poseen un local comercial, pero si para los propietarios que residen en la zona.

“La posición del Centro de Comercio es que no lo vemos beneficioso para el comerciante, no sabemos para qué es el estacionamiento medido propiamente dicho, no sabemos si es recaudatorio, si es para ordenar el tránsito. Si fuera recaudatorio no entendemos porque una fundación que se desconoce su paradero se lleva el 75% y solo queda el 25% a la ciudad y que ese 25%, la mitad va a los bomberos. Si solo el 25% se queda en la ciudad no me parece lógico”, sostuvo Dara.

El presidente del CCIZ también cuestionó el vínculo de la Municipalidad con la fundación Saber Cómo y dijo que “otra vez la plata de los zarateños se va a afuera por una fundación que se lleva el 75%”. En ese punto, expresó: “Sólo los propietarios de propiedad horizontal que no tengan cochera van a estar exentos del pago. Y a los comerciantes una vez más nos dejan afuera, una vez más nos discriminan. Hay muchas cosas que no se entienden, los comerciantes están enojados, vienen enojados por otras cosas, como por ejemplo la tasa de Seguridad e Higiene, que es excesiva”.

Una de las principales quejas de los comerciantes tiene que ver con la falta de consulta por parte del Concejo Deliberante y de la Municipalidad al momento de desarrollar esta medida. Además, Dara calificó como “excesivo” el valor de $39 por hora para el estacionamiento y sostuvo que en otras ciudades, como Escobar, el valor es menor y la medida sirvió para ordenar la movilidad urbana.

Desde el CCIZ sostienen que hasta el momento no hubo diálogo con autoridades municipales, aunque según pudo saber este medio, en la jornada de ayer se ingresó por mesa de entradas de la Municipalidad un pedido de reunión con el intendente Osvaldo Cáffaro para formular planteos sobre este tema.

“Nosotros no queremos estar enfrentados ni meternos en los intereses de nadie, sino llegar a un equilibrio. Creo que vamos a tener una muy buena relación con el Municipio, como ya tenemos con la Cooperativa Eléctrica”, expresó el presidente de la institución y agregó: “Vamos a pedir y tratar de hablar con quien decide para buscar el beneficio para el comerciantes que hasta ahora no está. El comercio es el pulmón de Zárate, si no estuviera no habría movimiento y desarrollo”.

Ariel Dara, presidente del CCIZ.

