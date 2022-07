Familias de alumnos de «El Tatú» temen volver a quedar sin transporte

En los últimos días las familias de alumnos y alumnas de la Escuela Agraria Nro. 1 “Carlos Von Bernard” de Paraje El Tatú volvieron al estado de alerta ante lo que describen como una falta de cumplimiento al acuerdo establecido, lo cual pone en riesgo la continuidad del servicio.

Luego de las semanas de incertidumbre que vivieron decenas de alumnos y sus familias en el inicio del período escolar, finalmente las partes habían llegado a un acuerdo con la contratación de un servicio de transporte que sería costeado en parte con un subsidio municipal.

Después de varias protestas y manifestaciones llevadas a cabo por la comunidad educativa de la escuela agraria, finalmente el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, accedió a la entrega de un subsidio que cubriría una parte del servicio y el resto lo abonarían las familias, conformando así una cuota accesible para las economías domésticas. Fue así que, por gestión de las familias, se contrató a la empresa S&C para la realización del servicio.

Pero ahora, advirtieron a este medio que desde el Ejecutivo se encuentran entregando el subsidio a mes vencido, por lo cual, no recibirlo a tiempo genera que el propietario de la empresa tenga que destinar dinero de otros viajes para costear los gastos del servicio hasta recibir el subsidio. A esto, se suma que cada entrega del dinero sufre el descuento del impuesto al cheque, por lo cual la totalidad del dinero del subsidio -detallaron- no llega a la empresa tal cual fue acordado.

Además, señalaron el incumplimiento del otorgamiento de becas para los alumnos, lo cual había sido anunciado por el titular de Desarrollo Humano, así como también la búsqueda de una solución de fondo al tema del transporte, lo cual hasta el momento no ha llegado.

El principal malestar de las familias tiene que ver con la falta de respuestas de las autoridades, pero sobre todo por la sistemática cancelación de reuniones solicitadas para abordar la situación, lo que interpretan como una actitud evasiva por parte de los funcionarios.

“Pedimos reuniones para que se actualice el tema del pago del cheque, porque ese subsidio llega siempre a mes vencido y no le sirve al transportista. La idea es que antes del 10 de cada mes, como se había acordado por escrito, se entregue el cheque para dos micros y nosotros pagamos la diferencia de $7700 por padre. El subsidio no llega nunca a tiempo,las becas municipales no llegaron y la ordenanza no se está cumpliendo”, expresó Priscila Esquivel, madre de una alumna de la escuela agraria.

El subsidio cubre una parte del servicio de transporte.

