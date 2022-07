Brindan asistencia a adultos mayores para la segmentación del subsidio a las tarifas

Desde las oficinas de la Udai Zárate de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informaron que se encuentran llevando a cabo tareas de asistencia y asesoramiento a vecinas y vecinos adultos mayores en la gestión del trámite de segmentación del subsidio energético.

La segmentación energética es una iniciativa desarrollada para ordenar los subsidios a la electricidad y el gas según los aspectos socio-económicos de cada hogar. A través de un registro se identifican los hogares que necesiten el subsidio y, por tal razón, aquellos vecinos que quieran mantenerlos, deberán realizar el trámite.

“Nos estamos abocando a los adultos mayores, que sabemos que a veces están complicados con el acceso a las redes o la página y se les están dando turnos”, dijo Alejandra Berni, titular de la Udai Zárate de Anses.

En ese marco, pidió a los adultos mayores que no es necesario asistir a las oficinas en horas tempranas de la mañana, dado que aún hay disponibilidad de turnos y el personal se encuentra instruido para brindarles asistencia.

Una vez asignado el turno, que puede solicitar el beneficiario o alguna otra persona de confianza, el vecino deberá concurrir en el dia y horario pautado, donde deberá llevar el DNI, la factura de gas, la factura de electricidad y un correo electrónico que puede ser personal o de un familiar, ya que por esa vía se le confirmará el otorgamiento del subsidio. Además, deberá aportar el Cuil de cada una de las personas que integran el núcleo familiar de ese domicilio y lo que cobran en bolsillo los integrantes de ese grupo. “Con eso hacemos la declaración jurada y le damos un comprobante de que hicieron el trámite”, indicó la Jefa de la UDAI. Cabe remarcar que para la realización del trámite, sí debe concurrir personalmente el beneficiario. Del mismo modo, informaron que el trámite pueden realizarlo, independientemente de la fecha asignada según el último dígito del DNI.

“Se tienen que inscribir todos los que quieran obtener el subsidio, los chicos que tienen Progresar, Asignación Universal, Potenciar Trabajo y los que tienen trabajo formal e informal. Los únicos exceptuados del subsidio eléctrico son los electrodependientes pero sí tendrán que hacer el subsidio del gas”, detalló Berni y agregó que para la realización del trámite se solicitan ambas facturas (gas y electricidad) dado que toda la gestión debe realizarse a través de una misma declaración jurada y no puede hacerse en dos etapas.

“Tenemos muchísimo movimiento, estamos dando turno para el 3 de agosto. Tratamos de ser empáticos, nos ponemos en lugar de ellos y si los podemos ayudar, así lo vamos a hacer”, expresó Berni y agregó que, si bien hasta el momento no se han detectado casos de intentos de estafas a adultos mayores, se recomienda no brindar datos personales ni de tarjetas o cuentas bancarias, dado que nadie los va a llamar por este trámite. Al respecto, agregó que, en caso de recibir un llamado de algún presunto operador de Anses, lo conveniente es acercarse a la oficina para verificar y despejar las dudas.

A la par, en las oficinas de ANSES ubicadas en Brown 139 se gestionan alrededor de 130 trámites diarios para DNI y Pasaporte en las camionetas ubicadas en la puerta. Gestionan extender el operativo por una semana más.

