El PJ evalúa salir a controlar precios

A principios de año, el Ejecutivo anunció que iba a “sacar a sus funcionarios y concejales” a la calle para controlar precios y se sucedieron reuniones con funcionarios de la secretaría de Comercio Interior de la Nación para coordinar acciones en este sentido.

De hecho, en noviembre pasado, y en plena campaña para las elecciones legislativas, el intendente Cáffaro supervisó un operativo de control de precios en supermercados para los precios de productos de consumo masivo en comercios de cercanía. Fue en el marco de un proceso de monitoreo que llevó adelante la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Dicha acción tuvo como objetivo colaborar con las tareas que impulsa el gobierno nacional para frenar el incremento de precios en alimentos “claves”.

En las últimas semanas, lo que plantean desde el gobierno nacional es que los municipios afronten un rol clave en el control de precios, implicando a los intendentes y funcionarios comunales en un rol activo para mitigar la espiral inflacionaria. Sin embargo, es tanta la incertidumbre y los vaivenes económicos de una semana a otra que no dan tiempo a los municipios a “hacer pie” y plantear un operativo de control de precios.

A diferencia de lo que sucedió con los intendentes de la oposición en territorio provincial, quienes salieron rápidamente a despegarse de la posibilidad de salir a controlar precios en comercios de sus distritos, en el peronismo ven con buenos ojos esta posibilidad a nivel provincial.

“Los intendentes son el primer mostrador que tienen los vecinos, tener un poco de injerencia es bueno para nosotros. Además, los vecinos nos preguntan a los intendentes estas cuestiones . No llegan al gobernador o al presidente. Nadie va a La Plata o a la Secretaría de Comercio a hacer un reclamo de que hay abusos de precios”, dijo públicamente el intendente de Ituzaingó, el peronista Alberto Descalzo.

A nivel municipal, en los últimos meses no se ha avanzado en el control de precios aunque sí lo está haciendo el Partido Justicialista. En sus últimas reuniones se analiza esta posibilidad de controlar precios en las góndolas.

“Directiva u orden no tenemos pero claro que es una situación que nos preocupa y la sentimos como ciudadanos. La inflación es un tema que está desbordándose y estamos evaluando prestar nuestra colaboración como militantes para que se cumplan los planes anti-inflacionarios promovidos por el gobierno nacional”, confirmó el presidente del PJ local, Leandro Matilla.

“Los formadores de precios nos arrancan la cabeza”, había dicho el intendente de Ensenada, Mario Secco. Fue durante el lanzamiento de una serie de medidas que buscaron combatir la disparada de precios, sin éxito, en el mes de abril.

En el marco de esos anuncios, Kicillof había pedido a los intendentes que se sumen a la iniciativa, sobre todo en lo que hace a controles. Es que la red logística con la que cuentan los municipios es necesaria para que los controles efectivamente funcionen. Por su parte, el proyecto de ley de Durañona da facultades a los municipios para accionar contra quienes no cumplan con los acuerdos de precios o el cumplimiento de otras normativas como la Ley de Etiquetado Frontal y Ley de Góndolas.

