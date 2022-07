Triquinosis, una enfermedad para tener en cuenta

Es una zoonosis relacionada con los hábitos alimentarios de la población (preparación e ingesta de carne de cerdo o de animales salvajes). El impacto de la enfermedad es variable y creciente, en particular en los países en desarrollo.

La causa un parásito nematodo microscópico llamado Trichinella spiralis. Es de distribución universal y su reservorio está constituído por animales domésticos (cerdo, perro, gato, caballo, rata) y salvajes (zorro, jabalí, oso, lobo, lince, puma, leopardo, león, etc).

Se transmite de un animal a otro por la ingestión de carne con larvas de Trichinella spp. El hombre es un huésped particular, se infecta según sus hábitos alimentarios.

La enfermedad humana habitualmente se presenta en forma de brotes localizados (familiares o comunitarios) o como casos diseminados debido a la comercialización de uno o más productos infectados. Los brotes son más frecuentes en los países en desarrollo.

La enfermedad tiene prevalencia estacional relacionada con la faena doméstica de cerdos y la elaboración de los subproductos para el consumo familiar o la venta limitada. La susceptibilidad es universal y está en riesgo la población que consume carne de cerdo, caballo o animales salvajes.

Las personas pueden presentar inicialmente un cuadro gastrointestinal leve, para luego pasar a la fase de fiebre, dolores musculares, hinchazón de párpados e intensas reacciones alérgicas e inflamatorias; ciertas complicaciones ulteriores como la miocarditis, la neumonitis y la meningoencefalitis pueden ser mortales. Cuanto más temprano se detecte, más rápida y efectiva es la cura.

Es una enfermedad de notificación obligatoria, la notificación del caso sospechoso determina el inicio de la investigación epidemiológica y el establecimiento de las medidas de control que son de particular interés frente a un brote de origen comercial.

Tiene tratamiento específico antiparasitario, por lo cual ante los primeros síntomas y con el antecedente de consumo de carne de cerdo, chacinados o embutidos mal cocidos, en especial si son de elaboración casera, consultar a un médico.

Medidas de prevención y control

En la crianza de cerdos la alimentación e higiene deben ser adecuadas (no se deben alimentar con basura o restos de comida y se deben eliminar las ratas).

En la elaboración de alimentos de carne porcina (chacinados y embutidos) se deben extremar las medidas de diagnóstico (digestión péptica o triquinoscopía) en la faena de cerdos.

Verificar la etiqueta o el rótulo del producto (establecimiento elaborador que garantiza el control sanitario).

Temperatura de cocción mayor de 70ºC el tiempo suficiente.

La congelación del producto mata las larvas, -19ºC durante 5 días o -32ºC durante 24 horas.

Dr. Federico R. Simioli Médico Infectólogo M.N. 134255 M.P. 551400

