La niebla y la llovizna generaron accidentes en la zona

Las condiciones meteorológicas que permanecieron durante todo el fin de semana en la zona fueron la base para que se generen accidentes en la zona y también provocaron el cierre del tránsito marítimo ante la escasa visibilidad.

Por un lado, en la tarde del sábado un camión impactó en la parte trasera a un automóvil sobre Ruta Panamericana, a la altura del km 74, sentido a Rosario. El accidente se produjo a la altura del Partido de Campana y afectó el tránsito en el carril rápido.

En tanto, a raíz de la niebla el transporte fluvial estuvo suspendido el sábado a las 21:45 y recién se restableció a las 11 horas de ayer domingo según informó el control de tránsito de Prefectura Naval local.

Por otro lado, la niebla generó baja visibilidad sobre Ruta 9, en Ruta 193, puente Zárate- Brazo Largo, Ruta 12, Ruta 14, Ruta 6 y Ruta 41. La Policía Vial pidió extremar las “responsabilidades de manejo” e instó a los usuarios a no salir a las rutas debido a este fenómeno que se mantuvo hasta el mediodía de ayer.

Finalmente, una camioneta Renault Kangoo despistó y volcó ayer por la mañana en el ingreso a Terminal Zárate, en el ingreso al Parque Industrial. El siniestro se produjo alrededor de las 8:30 horas y su conductor fue trasladado de manera particular al hospital con múltiples dolores y, al parecer, no presentaba heridas de consideración.

Se investiga si hubo otros vehículos involucrados o despistó por la escasa visibilidad.

