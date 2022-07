El agua es uno de los graves problemas a resolver de la ciudad

Los servicios públicos de la ciudad necesitan una fuerte inversión monetaria y un cambio de paradigma vinculado a proteger los recursos naturales y remediar el pasivo ambiental que generan las empresas radicadas en el Parque Industrial.

Por un lado, la escasez de lluvias, la bajante del Paraná y la contaminación de napas subterráneas y del propio glifosato encontrado en el río torna a la situación sanitaria del Partido como preocupante.

El Ejecutivo municipal dio cuenta de ello, y a finales del año pasado el secretario de Servicios Públicos, Alejandro Cimiotta, y la ingeniera Laura Bacha, asesora del municipio en esta materia; anunciaron la construcción de una planta potabilizadora de agua en el distrito, que tendrá por objetivo mejorar la presión y la calidad del agua que consumen cerca de un cuarto de millón de personas.

En principio, la planta tomará agua del Paraná de Las Palmas, con lo cual cambiará el paradigma de hasta el momento, donde la comunidad de Zárate consumía agua del acuífero Puelche.

Hay que mencionar lo siguiente en relación a la crisis ambiental que padece el país, y que no sólo son los incendios sino el sistema extractivista de las minerías y la actividad agrícola actual, la cual aplica todo tipo de agroquímicos muy perjudiciales para el clima y las personas. Un grupo de científicos argentinos encontraron altos niveles de plaguicidas en la cuenca del Paraná, desde Formosa y Chaco hasta Buenos Aires en un estudio realizado en 2017 y que el propio medio Página 12 lo difundió; “en 20 años, la utilización de pesticidas se incrementó un 900% de la mano de la adopción de paquetes de cultivos biotecnológicos». Por lo tanto el agua del río ya está contaminada por los pesticidas aplicados en el campo y una planta potabilizadora no les aplicará un tratamiento específico.

Desde el Municipio anunciaron que en materia de mejorar el servicio, esta obra “va a permitir un crecimiento ordenado, tanto urbanístico como industrial”. Y que la construcción de la planta será uno de los ítems de un plan integral de obras de agua y cloacas que se implementarán en el distrito.

Según estiman, la construcción de una planta potabilizadora de agua tendrá un costo de 800 millones de pesos y claro está, deberá lidiar con las variaciones históricas que está mostrando el Paraná, como la actual que se trata de una bajante histórica.

Finalmente, la razón por la cual no bombearán más agua del acuífero Puelche es porque esta cuenca subterránea está “sobreexplotada”, y tal como dijo el intendente Cáffaro cada vez es más difícil obtener agua de perforaciones.

IRSE MAS PROFUNDO PARA ENCONTRAR AGUA

El sistema Puelches es uno de los sistemas de acuíferos subterráneos más importantes del mundo y el más sobreexplotado en Argentina. El agua que satura al Puelches proviene principalmente de las lluvias que filtran desde arriba atravesando los sedimentos.

En el año 2010, la Fundación Enlaces, cuyo titular es el Ing. ambiental Alejandro Falcó, anunció que entre las medidas preventivas que se tendrían que implementar de forma inmediata, era la obtención de agua del Río Paraná para evitar la sobreexplotación del Puelches, reglamentar la Ley Provincial 12.257 aprobada en 1999, la reducción de nitratos a través de un sistema en experimentación llamado “electro catalítica” y automatizar inteligentemente la red de pozos.

Ahora el Municipio está viendo tal situación y obrando en consecuencia más allá de lo contaminado que pueda estar el Río Paraná de Las Palmas. Pareciera que obtener agua de calidad en la actualidad es cada vez más costoso y más difícil de conseguir lo cual explica el interés de muchos países potencia mundiales en mirar a Sudamérica y sus ríos.

