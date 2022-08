«En la Argentina de hoy tenemos que halar de proyectos y no de personas»

La dirigente provincial de la Unión Cívica Radical (UCR), Sandra Paris, dialogó con distintos medios sobre la situación actual de nuestro país: “más que un salvador, la Argentina necesita un proyecto serio y con continuidad”, .

Luego del desembarco de Sergio Massa al nuevo ministerio de Economía, Producción y Agricultura, varios dirigentes se hicieron eco de dicha noticia política. “Los proyectos y los equipos deben estar siempre por encima de las personas”, a lo que Paris agregó: “cuando esto no sucede, los resultados son los que hoy se encuentra padeciendo nuestro país”.

“La idea de un salvador, que hoy ha desplazado a la imagen presidencial, no es muy alentadora, este gobierno sigue apostando a personas y no a proyectos o modelos, deben terminar con la improvisación por el bien de todos los argentinos”, remarcó la dirigente radical.

Por su parte resaltó la postura de la oposición.“Hoy cuando todavía continúa el desconcierto y las disputas del gobierno se hacen cada vez más evidentes, desde la UCR nos estamos preparando con propuestas, proyectos y equipos que puedan sacar de esta situación a nuestra provincia y a nuestro país”, enfatizó.

Además, Paris explicó que “hoy el gobierno del Frente de Todos debe resolver sus peleas internas y la violencia del país. La situación actual y la crisis es absoluta responsabilidad de este gobierno «, y enfatizó, “los argentinos necesitamos claridad y estabilidad”.

Para finalizar la dirigente radical comentó: “tampoco sirve mostrar una realidad virtual, mostrar a Massa como “El Salvador” y con esto desdibujar o tapar la realidad jurídica de la vicepresidenta, quien está siendo sometida a juicio como jefa de una Asociación ilícita”.

Sandra París junto a Maxi Abad, titular de la UCR bonaerense.

Comparte esto: Twitter

Facebook