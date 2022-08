«Se registran aún dificultades persistentes, no permanentes, en el acceso al gasoil»

Un nuevo informe realizado por la la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), reflejó que son tres las provincias que siguen complicadas por el abastecimiento de gasoil. Se trata de un relevamiento llevado a cabo con datos del 18 al 27 de julio y las zonas afectadas son: Santa Fe, Entre Ríos y Misiones.

Los datos se encuentran publicados en el último “Mapa de abastecimiento de gasoil”, diseñado por técnicos de la Federación a partir de abril pasado, y que se encargo en todo este tiempo informaron sobre la situación de abastecimiento de combustible, como gasoil grado 2, que afectó a todo el país y registró su momento más crítico en junio último.

El Mapa es una especie de “semáforo virtual”. Identifica con verde a la provincia que no tenga ningún tipo de restricción para el repostaje de combustible, y con rojo, en el extremo opuesto, a aquellas en las que hay bajo o nulo suministro y donde las esperas en las estaciones de servicio a veces superan las 12 horas.

El relevamiento de la Federación señaló que en el norte de Buenos Aires, en la zona de Zárate-Campana, “se registran aún dificultades persistentes, no permanentes, en el acceso al gasoil grado 2. Mientras tanto en Bahía Blanca y Mar del Plata) la situación es de total normalidad”.

Tucumán y Chaco se encuentran en “amarillas”, donde el promedio de suministro es inferior a lo normal, pero en la zona de San Miguel de Tucumán y Resistencia, los reportes son “verdes”.

Mientras tanto en Mendoza, el promedio total de respuestas arroja “naranja intenso” y con demoras sustantivas en tiempos de espera y sobrecostos, en la zona de la capital la situación es de normalidad.

“La escasez se redujo a costa de un aumento generalizado del precio de los combustibles. Y no se trata de una consecuencia menor, pues históricamente el combustible es el principal insumo de la actividad de transporte por rutas, habiendo llegado a representar en febrero de 2022, previo a la crisis, entre un 35% y un 40% en la estructura de costos para los trayectos de media y larga distancia”, manifestaron desde la Federación, y recordaron que actualmente el abastecimiento es con Euro 5, un gasoil más costoso y que deriva en aumento de los costos del transporte y la logística.

El presidente de Fadeeac, Roberto Guarnieri, señaló que la entidad solicitó que “se auditen transitoriamente los mercados de abastecimiento de combustibles para el transporte pesado. Aunque con diferente intensidad según el lugar del país del que se trate, los problemas de abastecimiento continúan. Ahora el ajuste no es por cantidad sino por precios”.

“Previo a la crisis de abastecimiento de los combustibles sólo un 13% del consumo de los vehículos pesados demandaban Euro 5, el resto utilizaba gasoil común (o grado 2). El diferencial de precios en ese momento (febrero de 2022) entre uno y otro tipo era de 21,5%. En julio de 2022, conforme los precios de combustibles que habilita YPF y sus operadores asociados en OPESSA (operadores de Estaciones de Servicio S.A.), el valor del gasoil común (en CABA) se encuentra en el orden de los $128,10 por litro, mientras que el Euro 5 asciende a $175 por litro, con lo que la diferencia de precios se amplió y ahora resulta del 36,61%”, comentaron los especialistas en Energía que integran el Departamento Técnico e Infraestructura Vial de la Federación.

El último informe de Fadeeac se refirió al abastecimiento de gasoil.

