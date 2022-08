Atucha III: cómo es la situación con respecto a la construcción de la central nuclear en Lima

La Argentina firmó un contrato comercial con China en febrero para empezar a construir una nueva central nuclear a comienzos de 2023 y durante 7 años que durará el plazo de obra.

El contrato de la obra fue firmado en febrero de 2022 por la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) y la Corporación Nuclear Nacional China (CNNC). Se trata de un contrato del tipo “llave en mano”, presupuestado en US$8300 millones a pagar en 20 años, contado desde el momento en que la central se ponga en funcionamiento y empiece a generar energía. Durante la construcción vendrán directivos y profesionales chinos a participar de la obra. Aparte, empleará a 7 mil trabajadores, en el pico de obra, indicó el gobierno argentino en un comunicado.

Es la primera planta de este tipo que se construirá en Argentina desde 1981 y será el quinto reactor que construirá China, ya que los otros reactores están funcionando en territorio chino, en la central Fuqing ubicada en la provincia de Fujian, al sureste de aquel país.

La idea es que genere más potencia que Atucha I y II y Embalse, dado que alcanzará 1.200 MW de potencia y usará uranio enriquecido como generador de energía y agua liviana como refrigerante, en vez de uranio natural y agua pesada como en las anteriores, según la información técnica brindada por el gobierno nacional.

Actualmente el terreno donde se emplazaría está vacío, a la espera de las últimas aprobaciones técnicas y de la llegada de las máquinas.

La construcción todavía no empezó, pero todos en la zona empiezan a prepararse para lo que serán 7 años de vertiginoso e intenso movimiento en Lima, en Zárate y sus alrededores.

En la actualidad, el Complejo Nuclear Atucha cuenta con unos 1200 empleados y se espera que esa cifra aumente a los 2000 cuando entre en funcionamiento la nueva central nuclear.

La nueva central “Atucha III” se ubicará sobre un terreno de unas 70 hectáreas que quedarán liberadas para la construcción de una hipotética nueva central. Será de similares dimensiones a las ya existentes, aunque con mayor potencia. La nueva central tendrá una potencia de 1200 MW, mientras que las anteriores son de 362 MV -la primera- y 745 MW, la segunda.

Por su parte, China puso en marcha a fines de marzo 4 reactores Hualong One, el mismo que se utilizara en Atucha III.

AUN NO ESTA DEFINIDO EL FINANCIAMIENTO

El Gobierno negocia para llegar a un 100% del financiamiento de la obra por parte de China. En un comienzo se había estipulado que sería de un 85%, pero ahora avanzan las conversaciones para que un consorcio de bancos chinos liderados por el ICBC se haga cargo de la financiación total, de acuerdo a las últimas versiones periodísticas de fuentes especializadas en la energía nuclear.

Además, faltan resolverse cuestiones vinculadas a la transferencia de tecnología y, claro está, el financiamiento.

Complejo Nuclear Atucha en Lima.

