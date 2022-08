El zarateño Gastón Bellero compitió en «Canta conmigo ahora» y fue elogiado

No pudo ganar, pero llegó a la final con muchos elogios del jurado. Un zarateño participó el jueves por la noche en el programa de Canal 13 “Canta conmigo ahora” que conduce Marcelo Tinelli y cuenta con un jurado de 100 participantes, entre ellos varios famosos artistas nacionales e internacionales como José Luis Rodríguez y Christian Castro.

El zarateño Gastón Bellero de 45 años, se presentó en la competencia cantando «Mujer Amante», de Rata Blanca, tras lo cual fue entrevistado por Tinelli quien se emocionó junto a Gastón al contar que él que vive lejos de sus tres hijos Elunei, Lorenzo y Amancay quienes están viviendo en Alta Gracia (Córdoba), y así un tiempo que no ve, pero que seguro lo estarán viendo.

Bellero quien dijo que trabaja en Toyota, contó que no ve televisión y que ése era su debut en la pantalla chica, “ya que solo canta para sus amigos o en bares”, aunque cuando era joven tenía una banda.

La devolución de algunos jurados fue muy elogiosa. Primero el “Puma” Rodríguez se refirió a su afinación y el poder de su voz, y le auguró un camino para recorrer en el mundo artístico destacando su humildad, “que traspasa el alma”, dijo.

También Christian Castro destacó su “bonita entonación y su voz”. Enseguida vino la votación y Gastón Bellero se alzó con 95 puntos del jurado quedando en segundo lugar ,muy aplaudido por el público y jurado. Pero a pesar de su alto puntaje, en la definición final quedó afuera de la competencia.

«CANTA CONMIGO AHORA»

Es un concurso de talentos argentino para cantantes, versión argentina de la franquicia británica All Together Now emitida originalmente por la cadena de televisión BBC One,2​3​4​ que está adaptado y producido por LaFlia Contenidos, emitido por eltrece y presentado por Marcelo Tinelli. Fue estrenado el lunes 25 de julio de 2022 y el horario es a las 22:30 horas, siendo el primer programa de talentos independiente del ahora recordado, histórico y polémico programa del conductor, Showmatch; y el primero que no es segmento del programa, significando, tras su fin después de casi 16 años de emisión y 15 temporadas al aire, un cambio de formato y un nuevo programa para Tinelli.

Comparte esto: Twitter

Facebook