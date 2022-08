La FEB se suma a la medida de fuerza y el paro de hoy será casi total en escuelas

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) anunció ayer su adhesión al paro nacional previsto para hoy miércoles. El gremio, uno de los más importantes junto a SUTEBA decidió plegarse a la jornada de lucha nacional lanzada por la CTERA en rechazo a la condena que recibió un sindicalista de Chubut.

“La protesta de los trabajadores no puede ser considerada un delito. Seguimos sosteniendo nuestro legítimo reclamo por los salarios docentes y por condiciones dignas de trabajo en la provincia de Buenos Aires”, señalaron desde FEB, cuyo docentes a nivel local están representados por la Unión Educadores de Zárate.

UDOCBA NO ADHIERE

En tanto, el sindicato de UDOCBA se solidarizó con el reclamo pero no convocará a paro por no pertenecer a la misma central sindical. “Como es de público conocimiento, la CTERA realizará el día miércoles 10 un Paro Nacional por los hechos ocurridos en Chubut, donde se ha criminalizado la protesta docente, y condenado a prisión a Santiago Goodman, Sec Gral de ATECH y Sec Gremial de CTA Chubut, sentencia que será apelada por la defensa” explicaron.

El sindicato enrolado en la CGT, repudió “todo hecho que atente contra la libre expresión de las organizaciones sindicales” pero aclaró que la medida de fuerza “no se enmarca dentro de nuestra representación gremial. Así mismo, los/as docentes tienen libertad de acción” explicaron a través de una circular que hicieron llegar a los distritos.

Comparte esto: Twitter

Facebook