Entraron a robar en la casa de té «Ama la Patisserie»

Cerca de la medianoche del pasado lunes, la casa de té Ama la Patisserie, ubicada en Independencia 1041 fue víctima de delincuentes que ingresaron cuando el local se encontraba cerrado.

El hecho ocurrió alrededor de las 23.30 horas, luego de que los ladrones rompieran un ventanal lateral del comercio. En ese momento, el local se encontraba sin personal dado que habitualmente las actividades concluyen a las 20 horas.

Según se estima, los malvivientes utilizaron una barreta o sus propias piernas para descalzar el vidrio del ventanal de su marco y, por un reducido espacio, lograr ingresar al interior de la cafetería.

El sistema de alarmas allí ubicado disparó un alerta sonora que dio aviso a la dueña de la propiedad, quien a su vez informó sobre la situación a la titular del comercio que rápidamente se acercó al lugar y llamó a la policía.

Los sujetos que ingresaron no estuvieron mucho tiempo en el interior, de hecho se presume que tuvieron que huir de manera repentina, dado que en el camino perdieron parte del botín que habían conseguido, compuesto de dinero en efectivo que se encontraba en la caja y un celular utilizado para las tareas cotidianas.

Según detallaron desde el comercio, los ladrones no provocaron destrozos en el interior -más allá de la rotura de la ventana- y solo se ocuparon de vaciar la caja registradora.

Este medio pudo saber que tras haber sido cometido el hecho, las víctimas intentaron dar aviso a la base de la Dirección de Prevención Urbana pero no obtuvieron respuestas, así como tampoco se acercó ningún móvil al lugar. En cambio, al comunicarse el servicio 911, sí derivaron la emergencia a la sede policial local cuyos uniformados intervinieron rápidamente en el lugar, acompañaron a la titular del local en el ingreso y luego la asistieron para que pudiera realizar la pertinente denuncia.

Ladrones rompieran un ventanal lateral del comercio.

