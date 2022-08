Leandro Matilla visita empresas que «invierten y dan trabajo»

El presidente del Concejo Deliberante y del Partido Justicialista de Zárate, Leandro Matilla, visitó ayer junto a Leonel Soto «Suramericana de Plásticos Soplados», ubicada en Parque Industrial y. Logístico Paraná de las Palmas.

Al respecto, comentó: «Encontré una empresa limpia, ordenada, que trabaja con tres turnos, que contrata hombres y mujeres para iguales tareas, que tienen acompañamiento sindical. Se trata de una empresa que crece, que proyecta seguir invirtiendo y aumentar los puestos de trabajo».

Por otra parte evaluó: «Como peronista defiendo el trabajo digno, inclusivo y se logra con más producción y empresas, con acompañamiento y decisión política que tenga como objetivo la justicia social».

Durante la recorrida, Matilla y Soto fueron acompañados por Mauro Adriel, del Sindicato de Plásticos, «con quien compartimos la necesidad de fomentar puestos de trabajo para hombres y mujeres del partido de Zárate, intercambiamos opiniones sobre la importancia del reciclado y las experiencias que se llevan adelante en ciudades vecinas», contó el presidente del HCD, quien además pudo conversar con las y los trabajadores y trabajadoras. «Ellos acompañan el crecimiento de una empresa que fabrica gran parte de los tanques para combustible que demandan automotrices nacionales, sin dejar de mirar que se fabrica en nuestra ciudad un producto que puede ser exportado», señaló.

Para concluir, el titular del PJ dijo que «seguiré recorriendo cada empresa que apueste por la producción, que de trabajo y que necesite de un estado moderno, ágil, con iniciativa, innovador, que no ponga trabas. Vengo de una familia que sabe del esfuerzo de comprar maquinas, invertir, producir y dar empleo, las medianas empresas son unos de los principales motores productivos del partido de Zárate, requieren apoyo, trámites administrativos simples, acompañamiento crediticio, orden fiscal, propiciar el sostenimiento ecológico y requerir solidaridad empresaria clara, transparente y con objetivos justos».

Encuentro con vecinos de los barrios Los Pinos, Irene y 22 de Octubre de Lima. Recorrida por Suramericana de Plásticos Soplados.

«En Lima la principal demanda es la salud»

Por otra parte, Leandro Matilla siguió esta semana recorriendo los barrios juntos a militantes del Partido Justicialista.

En esta oportunidad, el PJ fue a escuchar a los vecinos de Los Pinos, Irene y 22 de Octubre, tres barrios distintos de la ciudad Lima, pero que según contó comparten necesidades de infraestructura y acompañamiento.

«Siempre que visitamos Lima, no importa en que barrio estemos la principal demanda es la salud», comentó el titular del PJ, «por eso acompañamos esos reclamos en el Concejo Deliberante y seguiremos representando a los vecinos y vecinas que se acercan con sus propuestas, con sus necesidades, no podemos representar a quien no escuchamos, no podemos pedir lo que no vemos, debemos evitar las barreras y distancias entre vecinos/as y dirigentes políticos, debemos ir donde las necesidades se sienten, donde las zanjas están tapadas, donde se inundan, donde falta agua, luz y servicios».

Para concluir, dijo: «debemos acompañar a los vecinos y vecinas, las prioridades deben fijarse donde son mayores las necesidades”.

