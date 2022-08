Catema Village: una pequeña ciudad se integra al tejido urbano de Campana

En el predio que ocupara la antigua fábrica Catema, surge un desarrollo inmobiliario muy singular. Por varias razones: su cercanía y su integración al centro, su entorno verde, su desarrollo tecnológico (los servicios, por ejemplo, serán subterráneos) y otras comodidades que convierten este nuevo barrio en una nueva “pequeña ciudad”.

Durante largos años el predio permaneció desocupado, como a la espera. Y finalmente llegó su día: la desarrolladora Olimpo y la inmobiliaria Cadema presentan en sociedad el nuevo barrio que comienza a construirse en el antiguo predio: Catema Village. Lo primero que revela la vista desde un drone es su ubicación privilegiada: se emplaza en una suerte de balcón natural que continúa la Avda Perón, tan cerca de la ruta 9 como del centro de la ciudad. Esto representa un acceso sencillo y al mismo tiempo un espacio de tranquilidad propia, dado por la configuración del terreno.

El proyecto incluye 200 lotes unifamiliares de 400 m2 en promedio, y edificios multifamiliares. La amplitud de los lotes es un indicio de que serán elegidos por quienes piensan desarrollar viviendas de buenas dimensiones, incluyendo si lo desean también parque y pileta. Se ha decidido dotar al barrio con tecnología de punta, aplicada a la seguridad y la vigilancia, y también al soterramiento de todos los servicios, de tal modo que los vecinos no tendrán cableado que interrumpa las vistas limpias del barrio. También habrá sectores de servicios, que concentrarán comercios de cercanía, cafeterías, gimnasios, servicios médicos, entre otras comodidades para los vecinos. Y de allí lo de «pequeña ciudad».

Si bien se trata de un barrio abierto, su acceso único y su perímetro tan singular frente a la barranca hacen que Catema Village funcione en la práctica con la seguridad de un barrio privado. El surgimiento de un proyecto de estas características debe ser motivo de alegría para quienes estaban buscando una calidad de vida superior, sin resignar ninguna de las facilidades que supone una vivienda urbana, y sumando varias ventajas. Quienes deseen obtener más detalles pueden comunicarse con Cadema -Tel 3489 659742. Y se recomienda no dejar pasar mucho tiempo, ya que 200 lotes no parecen muchos si se toman en cuenta los atractivos del emprendimiento.

