Concejo Deliberante: Buscan destacar a la Escuela Agraria “El Tatú”

El proyecto fue presentado por el concejal de Juntos UCR, Norberto Toncovich, en conjunto con todo el bloque de Juntos Zárate. “Agradezco a los ex alumnos Verónica Berot y Facundo Scruglie por idear y compartir este proyecto a toda la comunidad”, remarcó el edil radical.

“Dicho proyecto se desprende de la destacada participación que han demostrado los alumnos de la Escuela de Enseñanza Superior Agraria N.º 1 Carlos Von Bernard Paraje El Tatú de nuestro partido, obteniendo el Premio “Estimulo” otorgado por la Sociedad Rural Argentina en el marco de su Exposición Anual en Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de su concurso “Jurado Alumno” donde se destacaron con sus participaciones como jurados evaluatorios de diferentes razas de equinos y ovinos”, explicó Toncovich. Al tiempo que agregó, “los ex alumnos Berot y Scruglie en su relato para trabajar dicho proyecto me comentaban que con el transcurrir de los años con la colaboración de autoridades, cooperadora escolar, padres, profesores y alumnos, la escuela ha adquirido una dinámica de crecimiento y profesionalización acorde a la nueva era de la tecnología”.

El concejal sumó que estoy convencido que va ser un alto honor para el Honorable Concejo Deliberante del Partido de Zárate, poder homenajear a todos los miembros de la delegación de la escuela de gestión pública que representó a nuestra comunidad en dicha Exposición Rural de Palermo de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, en el mes de Julio del corriente año”.

Por último, Toncovich explicó: “Por este motivo presentaremos un proyecto de decreto para destacar la labor realizada por todos los integrantes de la delegación de la Escuela de Enseñanza Superior Agraria N° 1 “Carlos Von Bernard”, y hará entrega de un diploma de honor en consecuencia”.

