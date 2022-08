Se presentó «Para Verte Mejor», programa municipal de salud visual junto al Colegio de Opticos

En el Salón de Actos municipal se realizó ayer la firma de un convenio entre el Municipio y el Colegio de Ópticos para implementar de manera conjunta el nuevo Programa de Salud Visual denominado “Para Verte Mejor”.

El mismo estará destinado a brindar asistencia a personas de todas las edades que necesiten realizarse controles oftalmológicos y, en algunos casos, lentes, para un desarrollo integral y pleno de la visión. Los controles se llevarán a cabo a través del Servicio de Oftalmología del Hospital Intermedio Municipal Dr. René Favaloro, gracias al equipamiento donado por el Club de Leones.

Formaron parte del acto, el Intendente Osvaldo Cáffaro; la presidenta del Colegio de Ópticos de Provincia Judith Pizzatti; la responsable del área de Salud Municipal, Dra. Fiorella Scafatti; la directora General del Hospital Intermedio Municipal René Favaloro, Dra. Soledad Potente; la Dra. Banci Maricel, a cargo de la atención oftalmológica del Htal. Intermedio Municipal; Claudio Ferrari, del Colegio de Ópticos de Zárate y representantes del Club de Leones.

“Quiero agradecerles a todos los ópticos de Zárate, que plantearon una dificultad. Al no estar los profesionales en el medio se cometen errores, precisamente por eso, desde el Estado Municipal junto al Colegio firmamos el convenio. Hoy dimos un paso nuevo, dándole solución a un problema que mucha gente padece en la dificultad de acceder”, manifestó Cáffaro.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Ópticos de la Provincia Judith Pizzatti explicó: “Zárate es el primer municipio que con acciones concretas ha llegado a un acuerdo. Ha sido un trabajo interdisciplinario para ofrecer salud visual real. En resumidas cuentas, necesitamos que un oftalmólogo prescriba y en la óptica interpretemos esa prescripción. El trabajo tiene que ser interprofesional. Vamos a entregar un anteojo a un costo bajo, que es muy diferente a campañas visuales ilegales, estamos dentro de las normas. Es darle seguridad al vecino que va a tener salud visual real”.

“Nos vimos invadidos por campañas ilegales donde la gente concurría y después terminaba en las ópticas preguntando si estaba bien lo que le habían hecho, si el precio era bueno, si las lentes eran correctas, porqué se habían roto los armazones o sus procedencias, y en definitiva nosotros les brindábamos apoyo y les decíamos que no concurriesen a esas campañas porque no teníamos ideas quién hacía la prescripción, quien hacía las refacciones y después quién armaba ese anteojo que supuestamente era legal. Trajimos una inquietud y fuimos escuchados. Estoy muy contento por el hecho de poder colaborar en una campaña visual que es realmente muy importante para la salud integral de las personas”, agregó Claudio Ferrari, miembro del Colegio de Ópticos de Zárate.

EL PROGRAMA

Para acceder al mismo, la vecina o el vecino deberá sacar turno en los Consultorios Externos del Hospital Intermedio Dr. René Favaloro para el Servicio de Oftalmología. Una vez que concurra al mismo, será atendido por el profesional quien indicará, en caso de ser necesario, los lentes de acuerdo a la graduación requerida.

El paciente deberá acercarse luego, al sector de admisión de Consultorios Externos con la orden emitida por el profesional. Allí, el personal de admisión certificará los datos y realizará la derivación si lo amerita, a las ópticas que se encuentran adheridas.

Las ópticas autorizadas por el programa de Salud Visual del Municipio son: Centro Óptico Lent, Óptica del Norte, Óptica Ferrari, Óptica Look, Óptica Madonna, Óptica Notovisión, Óptica Tomei. Los valores serán de $4.000 para lentes comunes y $7.000 en lentes de laboratorio de mayores graduaciones.

se firmó un convenio entre el Municipio y el Colegio de Ópticos para implementar de manera conjunta el nuevo programa.

Comparte esto: Twitter

Facebook