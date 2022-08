El HCD tuvo una sesión histórica en Escalada

El cuerpo de concejales sesionó ayer en Escalada, en la Secundaria 6, y en una sesión histórica dado que nunca se había hecho antes una sesión pública del Concejo Deliberante de Zárate allí.

A nivel institucional se trató de un hecho sin precedentes y que tuvo otros condimentos, como por ejemplo la entrega de constituciones de la provincia de Buenos Aires a la secundaria y el uso de la Banca Abierta de parte de dos alumnos y una alumna de la misma escuela. Además, se aprovechó la ocasión para que hable un vecino representante del Foro de Seguridad Rural, Mauricio Rotondo, sobre la problemática de la seguridad.

“Es histórico, con lo cual es todo un orgullo y un desafío muy grande organizar una sesión del HCD en otro lugar, en este caso en Escalada. Así que agradecemos a la directora y a la comunidad educativa”, expresó el presidente del cuerpo, Leandro Matilla.

El vecino Mauricio Rotondo habló como representante del Foro de Seguridad Rural poniendo en evidencia la inseguridad en toda la zona.

Reflejó los hechos de tirapiedras sobre Ruta 193 y la respuesta de la policía de disponer de un móvil fijo en el ingreso al barrio La Florida. Sin embargo este móvil muchas veces se va del lugar y la zona se queda sin custodia.

Por otro lado, también reclamó la presencia policial en la garita del ingreso al pueblo, la cual no cuenta con patrullero y personal permanente; sino que muchas veces está cerrada.

“Hay trabajadores que son asaltados a la vera de la Ruta 193; al igual que en la ciudad, cuando aguardan el micro de trabajo y son asaltados. De hecho tuvimos un hecho de un vecino que fue baleado por delincuentes. Por lo tanto, estamos desprotegidos y desamparados en Escalada y toda la zona rural. Existe una falta de gestión estatal y una evidente falta de coordinación de las fuerzas”, recriminó Rotondo.

“Quiero recordar a Chachi Formigoni, que murió asesinado hace diez años atrás. En aquel momento Zárate tenía siete cuadrículas de patrullaje para la ciudad, lo mismo que hoy. Esto significa falta de gestión de parte de las autoridades que nos gobiernan”, evaluó el vecino.

Finalmente a pedir una reunión con el intendente Osvaldo Cáffaro, audiencia que reveló fue solicitada pero no se pudo concretar.

Por otra parte, la ida del Concejo Deliberante a Escalada terminó siendo un compendio de quejas dado que dos alumnos y una alumna de la Secundaria 6 hicieron uso de la Banca Abierta con sendos reclamos.

Cabe señalar que, a nivel institucional, es la primera vez que se convoca una banca abierta con menores de edad.

En ella los alumnos manifestaron varios problemas en la escuela; ambos de larga data y sin respuesta del municipio

En el año 2017, presentaron un proyecto para que el municipio construya la vereda y nunca se concretó. Sólo se hizo la vereda de la primaria mientras que el Jardín y la Secundaria quedaron sin veredas.

Por lo tanto, los alumnos reclamaron que se construya toda la vereda para que no deban estudiar con los pies llenos de barro y húmedos durante los días de lluvia.

Luego, reclamaron que se haga la poda correspondiente en todo el perímetro de la escuela y hasta el momento no han llegado las tareas reclamadas.

El concejal Norberto Toncovich tomó la palabra en la sesión. El titular del HCD. Leandro Matilla, presidió la sesión.

