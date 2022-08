Fiestas Patronales de María de Nazareth

Durante la tarde del sábado una importante cantidad de fieles marcharon por las calles de Villa Fox para celebrar las Fiestas Patronales de María de Nazareth.

Se trató de una jornada muy emotiva para toda la comunidad católica ya que hacía mucho tiempo que el templo no celebraba estas fiestas.

Fue por ello que se preparó una procesión que salió desde la plaza Smithfield hasta la iglesia de calle Alem, y la imagen de la virgen fue acompañada de muchos fieles de la comunidad.

Se trató de una jornada emotiva porque se aprovechó la ocasión para nombrar a un nuevo sacerdote, Raúl Antonio Benítez, que fue nombrado por el obispo como nuevo cura párroco de Villa Fox.

Benítez viene de Pilar, y tendrá a su cargo no sólo María de Nazareth sino al resto de los templos de la zona sur de la ciudad y barrios populosos como Bosch, Atepam y Obrero, cada uno con su capilla.

El “inicio del Ministerio”, así se denomina al acto de asunción del nuevo párroco, contó con la presencia del Padre Alfredo (Nuestra Señora del Carmen); del Padre Luciano (Teresa de Calcuta) y el propio Obispo Pedro María Laxagüe ofició la misa y acompañó a Benítez en su encuentro con la comunidad. Si bien se oficializó la designación de Benítez el pasado 3 de agosto, se eligió esta oportunidad para que los fieles acompañen al nuevo cura en las fiestas patronales.

Por otro lado, las fiestas patronales emularon aquellas fiestas antiguas de esta comunidad, que salía a las calles de Villa Fox para acompañar la imagen de la virgen.

Y su ingreso al templo fue especial; dado que los grupos de catequesis y de Infancia y Adolescencia Misionera, le fueron arrojando pétalos de rosas a su paso.

También la ceremonia contó con mucha gente de Pilar, de la ex comunidad del Padre Raúl perteneciente a la Capilla Del Buen Pastor, que lo vinieron a apoyar en esta nueva etapa.

La misa, como todos los sábados, se inició a las 19 horas y al finalizar muchos grupos de la parroquia, entidades, vecinos particulares y comunidades católicas vecinas felicitaron al nuevo cura párroco en este nuevo camino.

Por último, y después de la misa, los fieles se juntaron en el salón parroquial para compartir algo a la canasta y saludar al nuevo cura párroco de Villa Fox, el Padre Raúl Benítez.

