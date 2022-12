Se realizó operativos de control en Av. Lavalle y en Teodoro Fels

La secretaría de Seguridad municipal remarcó que los operativos de control vehicular seguirán toda esta semana en distintos puntos de la ciudad, tanto barrios como accesos.

En respuesta al reclamo de muchos vecinos de distintos barrios, dicha área confirmó que intensificará los operativos de prevención en conjunto con fuerzas federales y bonaerenses, en un trabajo coordinado y con el objetivo de detectar vehículos sin la documentación requerida para circular y el control de personas.

En la mañana de ayer, los agentes y efectivos estuvieron en el acceso de Lavalle y Teodoro Fels, desarrollando operativos estáticos en el acceso y se conformarán cuadrículas para la realización de operativos de saturación junto a la Bonaerense y Prefectura Naval. En cuanto a los accesos, también presta colaboración Policía Vial.

“Más presencia”, es el concepto que se busca en materia de seguridad, y no solamente en la calle con los móviles sino también en espacios públicos durante la semana y los fines de semana.

Según informó la secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana, los procedimientos se ejecutan a diario en distintos horarios con la presencia de DPU, personal de la Dirección General de Tránsito y Transporte, Policía y Fuerzas Federales. En virtud de ello, ajustaron el plan de seguridad en tres líneas fundamentales; operativos dinámicos, estáticos y de saturación.

El primero de estos ejes consta de los operativos “sorpresivos” que realiza Prefectura Naval Argentina y la DPU. Se conforman “tabiques” para el control vehicular y el registro de las personas en distintas esquinas y cuadras de la ciudad y también se suman patrullajes en distintos vecindarios. Estos duran dos horas con la idea de identificar motos y automóviles robados. Además, sirven para constatar que no recaigan sobre las personas pedidos de captura. Dichas tareas las coordina y las maneja la secretaría de Seguridad municipal con la participación de la Policía Bonaerense.

Luego están aplicando operativos estáticos, con la llegada de fuerzas federales dos días a la semana. Aquí se realiza algo similar en accesos a barrios, también coordinados por la Secretaría de Seguridad.

Finalmente, el otro eje son los operativos de saturación; también con la presencia de Prefectura Naval, una vez por semana, y el objetivo en este caso es llegar a un vecindario en particular con perros antidroga, con 50 efectivos que llegan de Policía y agentes de DPU que se dividen en cuadrillas. “Las acciones se realizan con cuadrículas de caminantes en binomios que recorren todo el barrio para la prevención y disuasión de ilícitos, móviles en patrullaje continuo, controles vehiculares y de circulación, patrulla de canes y binomios de patrullaje de motos con efectivos policiales que llegan con dicha finalidad”, explicaron desde el Municipio. Las tareas mencionadas se desarrollan, “de forma periódica en diferentes días de la semana, con distintos horarios y en barrios que van seleccionando en coordinación con las fuerzas provinciales y municipales”, aclararon desde la Secretaría de Seguridad.

Agentes de la DPU y efectivos de la Prefectura en la calle Teodoro Fels.

Delincuentes asaltaron a dos vecinos en Villa Fox

Los sucesivos hechos de inseguridad siguen asolando al barrio de Villa Fox, en el marco de una problemática que afecta a todo el distrito con distintas modalidades delictivas.

En reiteradas oportunidades los frentistas del barrio llevaron a cabo manifestaciones y protestas para exigir a las autoridades mejoras en la seguridad de la vía pública y, si bien surgieron compromisos por parte de las autoridades policiales de reforzar patrullajes e incrementar la presencia en el vecindario, lo cierto es que con el correr de los días las acciones se fueron diluyendo y todo volvió a su estado anterior.

Son varios los grupos de Whatsapp mediante los cuales los vecinos se mantienen comunicados y tratan de prevenir el los robos, pero lo cierto es que el día a día obliga a los habitantes de la zona a tener que salir a realizar compras, trámites o a trabajar, con lo cual inevitablemente se ven expuestos a este flagelo.

En la noche del pasado jueves, dos vecinos que circulaban en una motocicleta sufrieron un violento robo en las inmediaciones de 19 de Marzo y Sargento Cabral. Allí, dos motochorros los interceptaron alrededor de las 21.30 horas y, a punta de pistola, les robaron sus pertenencias.

Según pudo saber este medio, los malvivientes le sustrajeron a sus víctimas -un padre y su hija- un celular Motorola G31 color celeste y una mochila negra con equipamiento deportivo y documentación a nombre de Agostina Vidal López.

Tras la aparición de los delincuentes, las víctimas fueron perseguidas por los ladrones hasta las inmediaciones de calle Justa Lima y, si bien no sufrieron lesiones durante el episodio, si tuvieron que atravesar un momento traumático producto del violento accionar de los delincuentes armados.

Quienes residen en el vecindario se quejan de la falta de controles y patrullajes preventivos, así como también de otras falencias que contribuyen a este preocupante escenario, como es la escasez de luminarias y la gran oscuridad en la zona que favorece el desempeño delictivo.

