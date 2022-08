Ciudad de Campana derrotó a Náutico Arsenal

CAMPANA.- El sábado por la tarde se jugó una nueva edición del clásico zonal de rugby entre los equipos de Club Ciudad de Campana y Náutico Arsenal Zárate, partido corres-pondiente al Campeonato de Tercera División que organiza la URBA.

Fue victoria para Ciudad por 25 a 21.

Un partido que tuvo dos tiempos totalmente opuestos.

Ciudad fue dominador cla-ro en los primeros 40 minutos donde logró una diferencia amplia (al descanso se fueron en ventaja por 22-3)

Pero Arsenal mejoró mu-cho su rendimiento en la se gunda parte de la competencia, donde logró apoyar dos tries (a traves de Matias Nuñez y Sebastian Ricciuti) acercándose en el marcador (21-22) pero sobre el final del cotejo un pe nal a favor del local puso el definitivo 25-21.

Por lo tanto Ciudad de Cam pana marcó a traves de tries de Franco Damiano, Nicolás Fernández (2 ocasiones) y Adrian Lugo más un penal y una conversión de Enrique Peralta.

En cuanto a Arsenal sumó con tres penales y una conversión de Maximiliano Iavícoli más dos tries de Matías Nuñez y Sebastian Ricciuti.

