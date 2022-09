Siguen los incendios aunque disminuyeron los focos en Zárate

Durante las últimas semanas se vivieron jornadas verdaderamente críticas en todo el Delta del río Paraná, a raíz de la proliferación de focos de incendio en la zona insular de distintas ciudades.

Distritos como Rosario, en Santa Fe, o San Nicolás, San Pedro, Baradero, Zárate, Campana o Escobar, fueron testigos de grandes columnas de humo provenientes de las quemas en la isla, que causaron problemas respiratorios y hasta siniestros viales por la poca visibilidad, pero también generaron un fuerte impacto en la biodiversidad del territorio del humedal.

En ediciones anteriores, desde este medio se informó sobre los focos desatados frente a la Base Naval de Zárate, en el canal Alem de Campana o en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, donde no solo estuvieron en peligro las viviendas de los pobladores isleños, sino que el fuego se llevó plantaciones, especies nativas, flora y fauna autóctona que no logró escapar de las llamas.

En la actualidad la drástica situación de días atrás parece haber mermado, y si bien la cantidad de focos de incendio disminuyeron, lo cierto es que no desaparecieron.

El último reporte de incendios del Servicio Nacional de Manejo del Fuego emitido ayer, detalló que en Buenos Aires se registran focos de incendio en Baradero, uno en Florcita Arroyo Los Laureles (controlado) y otro en Gaucho Viejo (Activo); en Gral Las Heras (Contenido) y en Zárate, en la isla Talavera (Extinguido).

En Entre Ríos, una de las zonas más afectadas por las recientes quemas intencionales, se registran focos de incendio en Gualeguay (Activo), Diamante, Victoria y Gualeguay (Controlados).

Respecto del Delta del Paraná, el informe del SNMF detalla: “Se encuentran trabajando en la zona 3 aviones hidrantes, 5 helicópteros con helibalde y 2 aviones observadores del SNMF; 4 helicópteros para traslado de personal pertenecientes al Ministerio de Defensa. Continúan trabajando más de 150 brigadistas y personal de apoyo afectado al combate de incendios que trabaja en el lugar, pertenecientes a la Brigada Nacional Sur y Centro, Parques Nacionales, provincia de Buenos Aires, Brigada Forestal de la Policía Federal y Ministerio de Defensa, convocados por el SNMF. En la base de Operaciones de San Pedro se encuentra en funciones el Camión Comando de Emergencia. Además, se brinda apoyo técnico con pronóstico meteorológico para planificación”.

FUEGO EN EL PARQUE CIERVO DE LOS PANTANOS

El Comando Operativo de Emergencias del parque Ciervo de los Pantanos se activó ayer por la tarde luego de declarado un importante foco de incendio cerca de la Ruta Panamericana.

En el lugar trabaja personal del parque con brigadistas propios y también se pidió ayuda a Bomberos Voluntarios de Campana y a Barómetro Zárate, que integra el Comando Operativo de Emergencias para brindar apoyo meteorológico.

Nuevamente fuego en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos.

