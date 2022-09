El candidato a presidente de Libres del Sur, Jesús Escobar, visitó Zárate

El actual diputado nacional por Neuquén y candidato a Presidente de Libres del Sur, Jesús Escobar, se reunió con la Juventud de Libres del Sur de Zárate y brindó una conferencia de prensa, acompañado por la Coordinadora nacional Silvia Saravia, y la Coordinadora local Zulma De Angelis. Luego, se trasladaron a la sede de Libres del Sur Zárate dónde visitó la Muestra de Unidades Productivas y dialogó con más de 250 compañeros y compañeras presentes.

«Yo voy a ser Presidente para que haya un gobierno que gobierne para el pueblo y no para los ricos como Cristina que es millonaria, o Macri que es millonario. Tienen el corazon duro, siempre perjudicando al pobre», comenzó diciendo Escobar.

«En este país hacen súper riqueza los ricos. A los pibes les sacaron la Beca Progresar, el Potenciar Trabajo, desalmados. Si alguien debe la luz, se la cortan. Pero a la familia Macri nunca les sacan nada», agregó.

Además, el diputado indicó que «tenemos que ser gobierno para repartir la riqueza que hay en este país. En Neuquén tenemos el yacimiento más grande, Vaca Muerta, pero esa riqueza se va al exterior mientras acá dejan altos precios, desocupación y contaminación. En mi país, en Neuquén, hay familias que comen una vez al mes».

«Acá aumentan la leche, la carne que no la podemos tocar, las frutas, eso es lo que tenemos que cambiar. Estoy convencido que voy a ser Presidente. Los ricos del mundo nos hicieron creer que no podemos porque somos negros, mujer, pobres…pero ¿Quiénes están en los barrios? En pandemia se borraron el Presidente, el Gobernador, y ¿quiénes estuvimos? Nosotros, ustedes. Tenemos que gobernar para estar con el pueblo», señaló Escobar.

«Queremos trabajo, un techo, jubilación digna, seguridad, 4 platos de comida al día, por eso queremos gobernar este país. Sabemos de economía, de lo que pasa en este país. Somos capaces, lo demostramos todos los días. Nos quieren hacer vivir una vida de miseria ¿Vamos a seguir viviendo mal? Merecemos una vida mejor. La plata sobra en este país rico, por eso tenemos que seguir haciendo crecer a Libres del Sur en Zárate, en la zona, en la provincia y en el país», concluyó.

Jesús Escobar, Silvia Saravia y Zulma De Angelis.

Comparte esto: Twitter

Facebook