Familias marcharon contra el “ajuste” en discapacidad

En la tarde del pasado viernes se llevó a cabo en el centro de la ciudad la segunda jornada de vecinas y vecinos que se expresaron contra el “ajuste” en discapacidad.

Se trata de una protesta en distintos puntos del país que tuvo su epicentro en la Plaza de Mayo y se replicó en la Quinta de Olivos, junto a gobernaciones y municipalidades de todo el país, donde se expresaron fuertes críticas contra el ministro de Economía, Sergio Massa, y su plan económico.

En ese contexto, decenas de familias participaron de una marcha con velas por calle Justa Lima, en el centro de Zárate, para concluir su recorrido en Plaza Mitre, frente a la Municipalidad.

El Colectivo de Discapacidad, que nuclea a prestadores de servicios de salud y educación junto a asociaciones de pacientes con discapacidad y sus familias, impulsaron movilizaciones la semana pasada en reclamo por el atraso en los pagos de las prestaciones (salud, educación, vida autónoma, transporte, entre otras) y contra el “ajuste” en el sector, lo que deriva en una falta de continuidad de tratamientos y terapias que resultan imprescindibles para una buena calidad de vida de las personas con discapacidad.

RECLAMO EN EL CONGRESO POR EL AJUSTE EN DISCAPACIDAD

La Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados recibió el miércoles pasado a organizaciones y familiares de damnificados, debido al conflicto con las prestaciones para las personas con discapacidad y el retraso en los pagos a los prestadores de los servicios devengados.

“Hay un ajuste brutal que estamos viviendo. El sistema de prestaciones básicas de discapacidad está completamente vaciado, no están funcionando la mayoría de prestaciones a nivel nacional, no se están dando los certificados de discapacidad, no se están aprobando disciplinas ni horas de las personas con discapacidad, los presupuestos se están ajustando año a año”, expresaron desde la Asociación Civil de Prestadores Unidos.

Desde la entidad remarcaron la idea del “ajuste” y señalaron que no se trata de una “subejecución del presupuesto”, tal como expresaron desde el Gobierno nacional.

Además, apuntaron a la figura del ministro de Economía, Sergio Massa, a quien responsabilizaron por no haber enviado “los fondos para el fondo solidario de redistribución que pague los fondos que tiene que pagar”.

“Desde el Gobierno dicen que no es un ajuste y un recorte, lo viven insistiendo y queriendo remarcar esto, pero hay una Agencia Nacional de Discapacidad que no funciona“, agregaron.

Reclamos frente al Congreso por el ajuste.

Comparte esto: Twitter

Facebook